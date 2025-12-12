Omitir para ir al contenido principal
LA750
El 12 del 12
Día del hincha de Boca: un McDonald’s, el Obelisco y una gira por Europa
Hoy será una jornada de celebración en La Bombonera, en una fecha que se instaló hace mas de una década
12 de diciembre de 2025 - 15:21
Primer partido de la final de la Copa Libertadores 2018: Boca Juniors-River Plate
(Raúl Martínez/EFE)
Boca Juniors
Últimas Noticias
Escenas
Duelos performáticos y musicales
Por
Alejandra Varela
El Ministro salió a defender el proyecto
Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”
Por
Vardan Bleyan
“Ensanchemos la memoria”, el reclamo de Gustavo Campana al Gobierno por la reforma laboral
El 12 del 12
Día del hincha de Boca: un McDonald’s, el Obelisco y una gira por Europa
Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA
La irrupción de la IA en las redacciones
Por
Sonia Santoro
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Buscan a los inmigrantes ricos
Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.
Actuará como interino por decisión unánime del directorio
Un hombre de Kicillof quedó a cargo del Puerto Quequén
Por
María Belén Robledo
El País
“Ensanchemos la memoria”, el reclamo de Gustavo Campana al Gobierno por la reforma laboral
Milei y la Iglesia Católica
Una relación “poco fluida”
Por
Washington Uranga
La agenda del Gobierno
Javier Milei: reforma laboral, sesiones en el Congreso y más inflación
Le apuntó a Milei y Caputo
Cristina Kirchner tras el 2,5% de inflación: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"
Economía
El Ministro salió a defender el proyecto
Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de diciembre de 2025
Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre
Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube
Por
Leandro Renou
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Sociedad
Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana
Por riesgos para la salud
La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo
Calor en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de diciembre
Deportes
Se trata de uno de los clubes más tradicionales del fútbol finlandés
Incendio en el estadio del FC Haka tras el descenso
El flamante campeón del TC se mostró animado y feliz por su presente
Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris
La esencia de la Copa del Mundo
Por
Adrián De Benedictis
El plantel posee pocos lugares libres para la cita máxima del año próximo
Selección Argentina: los que están seguros en el Mundial, las dudas y los que no irán
Por
Lucas Gatti