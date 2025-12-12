Omitir para ir al contenido principal
El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de reforma a la ley de contrato de trabajo

Objetivo: menos protección laboral y para pocos

Con el objetivo improbable de promulgarla antes de fin de año, Milei envió la reforma que recorta derechos del trabajador y abarata indemnizaciones.

Raúl Dellatorre
Por Raúl Dellatorre
Federico Sturzennegger, mentor de la reforma antisindical

Diego Maradona

Piedad para el Diego  

Por Rodolfo Braceli

La columna de Carolina Fernández

Justicia Machista, Legislatura cómplice: volver a matar

Todos los detalles del cruel proyecto de reforma laboral del gobierno

Una modernización apenas mejor que la inquisición

Por Paula Marussich
acto central del día de los DDHH en Plaza de Mayo

Los organismos volvieron a demostrar que los DDHH están en movimiento

“Estamos defendiendo nuestros derechos y nuestra memoria”

Por Luciana Bertoia

Trump

Buscan a los inmigrantes ricos

Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.

OSLO (Norway), 11/12/2025.- Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado attends the opening of the official Peace Prize exhibition at the Nobel Peace Center in Oslo, Norway, 11 December 2025. She received the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. (Noruega) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT

Contrario a lo que se esperaría de alguien que recibió el Premio Nobel de la Paz

Corina Machado, a favor de la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Mariano Carrillo

Actuará como interino por decisión unánime del directorio

Un hombre de Kicillof quedó a cargo del Puerto Quequén

Por María Belén Robledo
Washington, DC (United States), 10/12/2025.- US President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, USA, 09 December 2025. Trump said people were 'starting to learn' the benefits of his tariff regime as he sought to convince voters his administration was moving to address affordability concerns, taking to the road in hopes of countering a mounting political vulnerability. EFE/EPA/Graeme Sloan / POOL

Donald Trump descubrió América

Por Atilio A. Boron

La cancillería argentina repudió la decisión inglesa

El Reino Unido autorizó la explotación petrolera en Malvinas

La letra chica del proyecto pone en jaque al INCAA

La reforma laboral de Milei avanza sobre el financiamiento cultural y deja al cine argentino en estado crítico

Por Natalia López Gómez

Estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza

Luis Juez se sacó la camiseta amarilla del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico

Por carta documento

El diputado Esteban Paulón intimó a Adorni y Villarruel a retirar el proyecto de reforma laboral del Senado

Carniceria

Perspectivas de inflación para diciembre

Se espera mayor aceleración en los precios

Dólar

El Tesoro Nacional compró u$s 220 millones en el mercado

Oscila el dólar, caen bonos y acciones

Celebró el 2.5% del INDEC

Caputo festeja el número de inflación en la cubierta del Titanic

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

Avance judicial

Muerte de Liam Payne: la Justicia le dio el arresto domiciliario a uno de los acusados

Milanesas de papel higienico,Santiago del Estero

Sucedió en Santiago del Estero

Un comerciante tucumano vendía sándwiches de milanesa hechos con papel higiénico

A partir del 17 de diciembre

Controladores aéreos preparan medidas de fuerza: afectaría los vuelos en las fiestas

Ante Go Head Eagles, por la sexta fecha

Europa League: se impuso el Lyon de Tagliafico y conserva la cima

García Basso y González Pirez, en la previa de Racing-Estudiantes

“Va a ser una final muy linda porque que los dos merecimos llegar”

FOTO ARCHIVO diego milito juan sebastian veron

El presidente pincha finalmente se hará presente en Santiago del Estero

Milito vs. Verón, frente a frente por primera vez

Por Cristian Dellocchio
FOTO REDES SOCIALES tenis francia quentin folliot

El tenista francés cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis

Quentin Folliot fue sancionado por 20 años por una red de arreglo de partidos