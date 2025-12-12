Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía
El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de reforma a la ley de contrato de trabajo
Objetivo: menos protección laboral y para pocos
Con el objetivo improbable de promulgarla antes de fin de año, Milei envió la reforma que recorta derechos del trabajador y abarata indemnizaciones.
Por
Raúl Dellatorre
12 de diciembre de 2025 - 1:48
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Federico Sturzennegger, mentor de la reforma antisindical
Últimas Noticias
Piedad para el Diego
Por
Rodolfo Braceli
La columna de Carolina Fernández
Justicia Machista, Legislatura cómplice: volver a matar
Todos los detalles del cruel proyecto de reforma laboral del gobierno
Una modernización apenas mejor que la inquisición
Por
Paula Marussich
Los organismos volvieron a demostrar que los DDHH están en movimiento
“Estamos defendiendo nuestros derechos y nuestra memoria”
Por
Luciana Bertoia
Exclusivo para
Buscan a los inmigrantes ricos
Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.
Contrario a lo que se esperaría de alguien que recibió el Premio Nobel de la Paz
Corina Machado, a favor de la intervención militar de EE.UU. en Venezuela
Actuará como interino por decisión unánime del directorio
Un hombre de Kicillof quedó a cargo del Puerto Quequén
Por
María Belén Robledo
Opinión
Donald Trump descubrió América
Por
Atilio A. Boron
El País
La cancillería argentina repudió la decisión inglesa
El Reino Unido autorizó la explotación petrolera en Malvinas
La letra chica del proyecto pone en jaque al INCAA
La reforma laboral de Milei avanza sobre el financiamiento cultural y deja al cine argentino en estado crítico
Por
Natalia López Gómez
Estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza
Luis Juez se sacó la camiseta amarilla del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico
Por carta documento
El diputado Esteban Paulón intimó a Adorni y Villarruel a retirar el proyecto de reforma laboral del Senado
Economía
Perspectivas de inflación para diciembre
Se espera mayor aceleración en los precios
El Tesoro Nacional compró u$s 220 millones en el mercado
Oscila el dólar, caen bonos y acciones
Celebró el 2.5% del INDEC
Caputo festeja el número de inflación en la cubierta del Titanic
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Sociedad
Buscan a los inmigrantes ricos
Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.
Avance judicial
Muerte de Liam Payne: la Justicia le dio el arresto domiciliario a uno de los acusados
Sucedió en Santiago del Estero
Un comerciante tucumano vendía sándwiches de milanesa hechos con papel higiénico
A partir del 17 de diciembre
Controladores aéreos preparan medidas de fuerza: afectaría los vuelos en las fiestas
Deportes
Ante Go Head Eagles, por la sexta fecha
Europa League: se impuso el Lyon de Tagliafico y conserva la cima
García Basso y González Pirez, en la previa de Racing-Estudiantes
“Va a ser una final muy linda porque que los dos merecimos llegar”
El presidente pincha finalmente se hará presente en Santiago del Estero
Milito vs. Verón, frente a frente por primera vez
Por
Cristian Dellocchio
El tenista francés cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis
Quentin Folliot fue sancionado por 20 años por una red de arreglo de partidos