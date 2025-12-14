Tras el adelanto de Página/12, se conoció que otras áreas culturales quedarían desfinanciadas
El gobierno nacional quiere asestarle un golpe mortal a la cultura con la reforma laboral
El proyecto de ley que ya fue enviado al Congreso elimina las principales fuentes de financiamiento no solo del cine, sino también del teatro y la música. Diversos referentes artísticos exponen con sus testimonios el riesgo de querer borrar la cultura de un plumazo: desde Adolfo Aristarain a Valentina Bassi, desde Marcelo Piñeyro a Luciano Cáceres, desde Fernando Spiner a Carlos Belloso existe unanimidad en expresar el peligro al que está expuesta la vida cultural de la Argentina.