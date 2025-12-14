Quiénes y cómo se mueven atrás de Milei digitando medidas que pide el poder
El sueño cumplido de la Embajada y el Círculo Rojo
Estados Unidos mandó al Palacio Bosch a funcionarios del Departamento de Estado para trabajar en sostener al Gobierno, un bien estratégico para Trump. Sturzenegger escribió la ley laboral con Techint y presiona, con aval de Bullrich, para quedarse con el lugar de Caputo. El regresó de Triaca, que en nombre de Macri y las empresas opera para que la norma no caiga en la Justicia Laboral.