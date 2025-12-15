Omitir para ir al contenido principal
📰El estallido social y el péndulo de Chile
Por
Emir Sader
16 de diciembre de 2025 - 1:04
Jara perdió el balotaje frente a Kast.
(Ailén Díaz/EFE)
Chile
José Antonio Kast
Últimas Noticias
Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata
Una muestra del más secreto de los pintores
Por
Gabriela Francone *
Homo Flotante
Por
Rodrigo Fresán
Bullrich denunció a Tapia en la Conmebol
El Gobierno acelera la ofensiva contra la AFA para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas
Los preparativos para la movilización
Máximo Kirchner participó de la presentación de la Revista Economía Justicialista “Arturo Jauretche”
A 20 años del día que Néstor pagó la deuda
Por
Pablo Esteban
El País
Contra la reforma laboral de Milei
El peronismo tiene su alternativa
Por
Melisa Molina
Comedores populares
La justicia detectó graves irregularidades de Capital Humano en la distribución de alimentos
Ante un posible retroceso deliberado en los derechos
Diputados de Primero la Patria sellan un frente común con la CGT y marchan contra la reforma laboral de Milei
El oficialismo acelera el Presupuesto 2026 y busca blindar el ajuste sin debate
Primero por imposición, ahora votado: Benegas Lynch consolida su control en la comisión de Presupuesto
Economía
De qué se priva la población por falta de ingresos
El 35% consume menos alimentos
Contra noviembre de 2023, 242.383 trabajadores perdieron su empleo formal
La motosierra acelera sobre el trabajo privado
Por
Juan Garriga
En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos
La canasta crianza sube mes a mes
Los particulares empujan el puerta a puerta internacional
La compra de importados trepó 300%
Sociedad
Se encuentra detenido en Cruz del Eje, Córdoba
Caso Pablo Laurta: elevaron a juicio el caso del doble femicidio
La PBA pide sancionar a los que participaron del acto en el Congreso
Todo el rigor contra los médicos antivacunas
Por
Pablo Esteban
Kreplak solicita penas para los profesionales que participaron del evento negacionista en el Congreso
La provincia de Buenos Aires pide sanciones para los médicos antivacunas
Por
Pablo Esteban
Un trabajo conjunto de investigadores del Conicet y de la Universidad de La Plata
Confirman la presencia de viagra, paracetamol e ibuprofeno en el Río de la Plata
Deportes
Se presentó el ATP 250 de Buenos Aires, el torneo más tradicional del país
El Argentina Open, cada vez más cerca: las figuras confirmadas y... ¿Djokovic?
Por
Pablo Amalfitano
Quedó eliminado el verdugo de la Selección en Qatar 2022
Jordania, rival de la Argentina, llegó a la final de la Copa Árabe
El sábado, Platense y Estudiantes dirimirán el Trofeo de Campeones
Dos con presentes bien distintos
La idea del presidente es que el DT siga en su cargo
Racing: Milito le ofrecerá a Costas renovar por un año más