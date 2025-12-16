Omitir para ir al contenido principal
La cadena AMC retoma el legado de Anne Rice con un fresco enfoque televisivo
Sam Reid asume el desafío de Lestat en la nueva “Entrevista con el vampiro” de AMC
Esta producción promete revitalizar un clásico literario con un enfoque contemporáneo y profundo.
16 de diciembre de 2025 - 20:29
Sam Reid Vampire Lestat
(Prensa)
Últimas Noticias
Volver de la melancolía
Por
Juan Manuel Strassburger
Quién es y qué hace el sucesor del histórico Juan José Mussi
Carlos Balor da sus primeros pasos como intendente de Berazategui
Por
Marcial Amiel
Denuncia haber sido despedido por anunciar esperaba un hijo junto a su marido
Por
Inés Hayes
Tras su parate post coronación con Platense
Newell’s: la dupla Orsi-Gómez, muy cerca de asumir
Exclusivo para
Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad
Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia
Un delito prescripto
Caso Nora Dalmasso: el fiscal pide que el único acusado vaya a juicio
En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos
La canasta crianza sube mes a mes
Desfinanciamiento del sector
“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia
El País
"Retroceso en materia de derechos"
Más desempleo y salarios bajos: el comunicado de profesores de Derecho de la UBA por la reforma laboral
Pareja de Pilar Ramírez
Quién es Darío Wasserman, el empresario inmobiliario que se queda con la caja del Banco Nación
Por
Natalia López Gómez
El presupuesto 2026 tuvo dictamen de comisión
El Gobierno busca derogar la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario
Por
Matías Ferrari
Diferencias en el Gobierno
Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral
Economía
Se ajustarán por IPC
Salarios, dólar, inflación y reservas: ¿qué cambia en 2026 con el nuevo esquema de bandas del Banco Central?
Por
Vardan Bleyan
Dijo que el BCRA comprará reservas
Luis Caputo se defendió de las críticas por los cambios en las bandas cambiarias y negó un pase a precios
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 16 de diciembre de 2025
Lo reemplazará Andrés Vázquez, director de la DGI
Cambios en el oficialismo: renunció el titular de ARCA, Juan Pazo
Sociedad
Avanza la investigación por la muerte de Bob Reiner y su esposa
Acusado de parricidio, detenido
Habrían estado ebrios
Bajaron a cuatro pasajeros de un vuelo de JetSmart por disturbios
Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad
Misión “Vida en los extremos”
Empezó un nuevo streaming del Conicet junto a la UBA: cómo ver la transmisión en vivo
Deportes
Tras su parate post coronación con Platense
El cónclave continuará desde las 17 horas
Cuarto intermedio en San Lorenzo: se postergó la reunión de Comisión Directiva
El recuerdo del tandilense sobre el año de su fatídica lesión
Juan Martín del Potro: “Visualizaba ser el número uno del mundo”
Por
Pablo Amalfitano
Los Premios The Best de la FIFA
Santiago Montiel se llevó el Puskas al mejor gol de la temporada