Omitir para ir al contenido principal
PortadaLA750

Ya hubo 15 mil despidos y el número podría elevarse

“No alcanzamos a cubrir los costos”, advierten desde el sector textil

Luciano Galfione, empresario textil y presidente de la fundación Protejer, explicó por la 750 que si no hay un cambio de política gubernamental, la situación estará cada vez más tensa.

La caída del consumo preocupa a los empresarios del sector textil. (guadalupe lombardo)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

📰 CORTE

En la previa a la marcha en rechazo a la reforma laboral

“Viene un año de muchísima conflictividad”, adelantan desde la CGT

El reconocido actor falleció en 2023

Condenaron al médico que le suministró ketamina a Matthew Perry

Los #Hashtags del NO | Música nueva, salidas, festivales y lo mejor para ver, leer, jugar y aprender

El Festival Buena Vibra, la gira mundial de Martin Garrix y más shows

Exclusivo para

Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad

Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia

Julio Cordero y F. Sturzenegger

Diferencias en el Gobierno

Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral

Un hogar de ingresos altos paga sólo 500 pesos más de luz que uno medio

El ajuste castiga a la clase media

Por Mara Pedrazzoli

Un delito prescripto

Caso Nora Dalmasso: el fiscal pide que el único acusado vaya a juicio

El País

Sesión en Diputados, reunión de comisión en el Senado

Presupuesto 2026 y reforma laboral: el ajuste de Milei en debate en el Congreso

La expresidenta advirtió que la economía está en caída libre

“No le encuentra el agujero al mate”: la dura crítica de Cristina Kirchner a Milei

Patricia Bullrich

Investigan los fondos de la enorme cadena gastronómica

Los Bullrich, el lavado y los Tostado

Julio Cordero y F. Sturzenegger

Diferencias en el Gobierno

Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 17 de diciembre de 2025

Javier Milei

El establishment cerró filas en un millonario mitín recaudatorio de la Fundación Faro

La cena de los 15 millones de dólares de Milei y el Círculo Rojo

Por Leandro Renou
Banco Nacion

Renunció el presidente

Cambios en el Banco Nación

Un hogar de ingresos altos paga sólo 500 pesos más de luz que uno medio

El ajuste castiga a la clase media

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

FOTO ARCHIVO controladores aereo ezeiza

Afectación en vuelos durante las fiestas

Paro de controladores aéreos: hay demoras y cancelaciones en los vuelos nacionales

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de diciembre

Otros tres se encuentran heridos de gravedad

Tragedia en El Palomar: un bombero que combatía un incendio murió atropellado

Deportes

El recuerdo del tandilense sobre el año de su fatídica lesión

Juan Martín del Potro: “Visualizaba ser el número uno del mundo”

Por Pablo Amalfitano

Los Premios The Best de la FIFA

Santiago Montiel se llevó el Puskás al mejor gol de la temporada

FOTO PRENSA INSTITUTO DE CORDOBA instituto de cordoba franco jara

De Belgrano a Instituto sin escalas

Franco Jara agitó el mercado de pases en Córdoba

FOTOBAIRES torneo liga profesional racing platense orsi gomez

Tras su parate post coronación con Platense

Newell’s: la dupla Orsi-Gómez, muy cerca de asumir