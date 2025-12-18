Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Calor intenso
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 18 de diciembre
Se esperan 34 grados en el AMBA y fuertes vientos.
18 de diciembre de 2025 - 9:44
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
(Pablo Lasansky)
Temas en esta nota:
Servicio Meteorológico Nacional
Últimas Noticias
Calor intenso
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 18 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de diciembre
Dirigida por Éric Besnard
“Madame Violet”: maestra en un “infierno grande”
Por
Juan Pablo Cinelli
Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026, pero rechazó derogar el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad
A Milei se le aguó el festejo
Por
Paula Marussich
Exclusivo para
“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”
Assange denuncia a la Fundación Nobel
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
En el marco de la escalada entre Caracas y Washington
El gobierno de Maduro dispuso una escolta militar a buques petroleros venezolanos
Todas las centrales sindicales cuestionaron el proyecto por inconstitucional
La oposición dura contra la reforma
El País
Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026, pero rechazó derogar el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad
A Milei se le aguó el festejo
Por
Paula Marussich
Debate caliente en Diputados
Media sanción para un Presupuesto que multiplica y profundiza el ajuste
Por
Paula Marussich
Presentación en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
“Alejandro por siempre… amor”: El libro póstumo del hijo de Taty Almeida
Tuvo que pedir licencia sin goce de sueldo al Poder Judicial
Mogaburu no tuvo más remedio que abandonar los vicios de la casta
Por
Luciana Bertoia
Economía
Los sectores de la economía real terminan un año para el olvido
Todos los indicadores cierran en negativo
Por
Mara Pedrazzoli
Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.
El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados
Por
Juan Garriga
Afectó los vuelos nacionales entre las 8 y las 11 de este miércoles
Se cumplió el paro de controladores aéreos
Permiso bajo el régimen de inversión RIGI
Importaciones en Sidersa
Sociedad
Calor intenso
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 18 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de diciembre
Movilización a la casa provincial
Caso Arcoíris: la Justicia de La Rioja separó a la niña de su mamá
Investigan todas las hipótesis
Corrientes: encontraron a un soldado del Ejército sin vida
Deportes
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
El conjunto francés derrotó en la definición al Flamengo
Copa Intercontinental: el ruso Safonov atajó cuatro penales y le dio el título a PSG
Sexta victoria al hilo
Copa de la Liga inglesa: ganó el City y sigue su racha positiva
El número 1 del mundo no continuará su vínculo con Juan Carlos Ferrero
La sorprendente ruptura de Alcaraz con el entrenador de toda su carrera