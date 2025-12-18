La marcha de la CGT hoy contra la reforma laboral de Javier Milei

Por Felipe YapurMientras en el Senado avanza el debate sobre la reforma laboral que envió el gobierno y que destruye cuanto derecho de los trabajadores existe, la CGT junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, organizaciones sociales y políticas se prepara para realizar este jueves una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo. La central obrera prácticamente ya tiene todo organizado, el escenario, la ubicación de las columnas y los oradores. Lo que falta definir es el mensaje, la propuesta. Hay sectores que pugnan por escalar y piden convocar a un paro. Otros, en cambio, dicen que es mejor esperar.