Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Comunidad escénica dirigida por Cynthia Edul

Paraíso Club anunció su programación para 2026

María Daniela Yaccar
Por María Daniela Yaccar
Referentes de Paraíso Club. (prensa)

Últimas Noticias

Artistas unidos por Cristina

Los recordatorios de hoy

Eduardo Carreño

Acta de acuerdo intendencia y gremio

Autonomía y empleo

Un trabajador demanda a la multinacional por despido discriminatorio

Denuncia por homofobia en Sanofi

Por Inés Hayes

Exclusivo para

Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas en el mercado histórico

Investigan daños al patrimonio en San Telmo

This undated and unlocated handout image released by Democrats on the House Oversight Committee on December 18, 2025 shows late convicted sex offender Jeffrey Epstein (2L) sitting next to women whose faces have been redacted. Democratic lawmakers released a new cache of photos and documents on December 18 from the estate of convicted sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by House Oversight Democrats / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Las 68 imágenes incluyen a figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen

EE.UU.: legisladores demócratas publicaron nuevas fotos vinculadas a Epstein - Clone

Inocencia fiscal, con tratamiento express

La ley favorable a los evasores ingresó al Senado

El gobierno quiso un tratamiento exprés

La reforma laboral, en suspenso hasta febrero: “Hoy tuvieron que retroceder”

El País

Artistas unidos por Cristina

Los supremos no revisaron el recurso presentado por la expresidenta sobre las visitas

La Corte confirmó la tobillera de Cristina Kirchner

Por Raúl Kollmann
PLENARIA DE TRABAJO, PRESUPUESTO Y HACIENDA 18/12/2025

El Gobierno, obligado a retroceder

Reforma laboral: Bullrich consiguió el dictamen, pero el debate se pateó para febrero

Votacion del presupuesto en diputados

De sardinas contra tiburones

Por Juan Carlos Junio

Economía

Bruselas Protesta por Mercosur EU

Protestas agrícolas en Bruselas reabren el debate en el viejo continente

Nueva demora para el acuerdo Europa-Mercosur

Por Juan Garriga
Donald Trump

Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.

Inflación en EE.UU. menor a la esperada

INDEC reportó el vigésimo cuarto mes consecutivo de saldo positivo

Superávit comercial en noviembre

Paso fronterizo la Quiaca

Comunicado de la Cámara Argentina de Comercio

Denuncian contrabando fronterizo

Sociedad

Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas en el mercado histórico

Investigan daños al patrimonio en San Telmo

Un trabajador demanda a la multinacional por despido discriminatorio

Denuncia por homofobia en Sanofi

Por Inés Hayes

Le dio veinte cuchillazos y está viva de milagro al saltar por la ventana de un tercer piso en su escape

Una argentina fue apuñalada por su esposo en Italia

Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° para caminar por dentro y sobrevolar las pirámides

Viaje digital al inframundo de los faraones

Por Julián Varsavsky

Deportes

Se cumplen tres años de la obtención del título mundial en Qatar

El día que Messi besó la Copa del Mundo

Por Gustavo Grazioli
MADRID, 18/12/2025.- La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022. La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales (19.00h CET/18.00h GMT). Fotografías de archivo de Argentina con la Copa América 2024 (izq), y España levantando el trofeo de la Eurocopa 2024. EFE/Archivo/Cristóbal Herrera/Hannibal Hanschke

Se enfrentarán el próximo 27 de marzo a las 15 en Lusail, Qatar

La Finalissima entre Argentina y España tiene día y hora

La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo consagró en dobles masculino

Horacio Zeballos, leyenda: fue proclamado campeón del mundo junto a Sinner y Sabalenka

Por Pablo Amalfitano

Opinión

La dama del gas pimienta y unos tipos podridos de dinero

Por José Luis Lanao