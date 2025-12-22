Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Opinión
📰 ¿Cuál fue el equipo del año?
Por
Daniel Guiñazú
23 de diciembre de 2025 - 21:29
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Estudiante salvó un año complicado con un diciembre infernal.
(FOTOBAIRES)
Temas en esta nota:
Rosario Central
Platense
Estudiantes de La Plata
Racing Club
Argentinos Juniors
Fútbol
Últimas Noticias
Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre
Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo
Por
Leandro Renou
No hay certeza para desvincularlo
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del camionero que vio por última vez a María Cash
La Navidad en la ESMA, con Massera y Acosta
El brindis de los señores de la muerte
Por
Ana Soffiantini
La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria
Se levantó el paro de controladores de tránsito aéreo
Exclusivo para
Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres
Polémica por los bebés de diseño en Nueva York
Por
Dolores Curia
Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte
Desigualdad y desocupación
Por
Mara Pedrazzoli
Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo
La motosierra loca del “Coloso”
Por
Leandro Renou
Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz
Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego
El País
La Navidad en la ESMA, con Massera y Acosta
El brindis de los señores de la muerte
Por
Ana Soffiantini
Acordado 15 días antes del lanzamiento de la criptomoneda
$LIBRA: se conoció un documento de “estricta confidencialidad” entre Milei y Hayden Davis
Números que incomodan
Para disimular la fuga de dólares, el Gobierno desfinanció una encuesta del Indec sobre turismo
Desregulación aérea
Aviones privados sin plan de vuelo: el Gobierno eliminó controles clave para el sector
Economía
Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre
Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo
Por
Leandro Renou
El oro del Central bajo la lupa
Revés judicial para el BCRA: ordenan que de detalles de los envíos de oro al exterior
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 22 de diciembre de 2025
Para las familias, los números no cierran sin achicarse y endeudarse
Otro fin de año de consumos más apretados
Por
Bernarda Tinetti
Sociedad
No hay certeza para desvincularlo
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del camionero que vio por última vez a María Cash
La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria
Se levantó el paro de controladores de tránsito aéreo
A propósito de la retrógada reforma laboral
Derechos laborales, ¡fuera!
Por
Flor de la V
“Está mejorando de a poco"
Cómo sigue la salud del chef Christian Pettersen: la palabra de la familia
Deportes
Balance del 2025 del fútbol argentino
¿Cuál fue el equipo del año?
Por
Daniel Guiñazú
Repaso sobre las derrotas de la Selección Argentina en partidos inaugurales de la Copa del Mundo
La racha negativa que intentará cortar la Scaloneta en el Mundial 2026
Diálogo con Matías Alto, director técnico nacional del seleccionado argentino de tenis de mesa
“En los Odesur 2026 esperamos repetir la gran actuación que tuvimos en Paraguay 2022”
Por
Marcos González Cezer
Los catalanes cerraron el año como campeones de invierno
Atlético de Madrid goleó a Girona y Barcelona se afirmó como líder