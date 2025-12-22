Omitir para ir al contenido principal
PortadaAgencia Informativa

Macaulay Culkin explora la posibilidad de una secuela de "Mi Pobre Angelito" con una trama diferente

Macaulay Culkin y su propuesta intrigante para revivir Mi pobre angelito

Propone una historia donde su personaje ahora adulto enfrenta desafíos con su propio hijo.

Mi pobre angelito - Macaulay Culkin - Daniel Stern

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

FOTO PRENSA GIMNASIA DE LA PLATA gimnasia de la plata ignacio fernandez

“Esperé mucho este momento, estoy muy contento"

Una vuelta esperada: Nacho Fernández fue presentado en Gimnasia

Fabricas Cerraradas

La actividad económica retrocedió en octubre.

Del estancamiento a la caída

Por Juan Garriga
FOTO AFP china lewis hamilton carrera sprint GP

La primera temporada del heptacampeón con la casa de Maranello fue complicada

Debut difícil: el 2025 de Hamilton en Ferrari

Por Malva Marani

La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén

El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta

Por Raúl Dellatorre

Exclusivo para

La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres

Polémica por los bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia
Desempleo CABA

Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte

Desigualdad y desocupación

Por Mara Pedrazzoli
Sturzenegger y Marco Lavagna

Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo

La motosierra loca del “Coloso”

Por Leandro Renou
20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis

Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz

Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego

El País

Juicio a las juntas

La Navidad en la ESMA, con Massera y Acosta

El brindis de los señores de la muerte

Por Ana Soffiantini

Acordado 15 días antes del lanzamiento de la criptomoneda

$LIBRA: se conoció un documento de “estricta confidencialidad” entre Milei y Hayden Davis

Números que incomodan

Para disimular la fuga de dólares, el Gobierno desfinanció una encuesta del Indec sobre turismo

Vuelos Privados

Desregulación aérea

Aviones privados sin plan de vuelo: el Gobierno eliminó controles clave para el sector

Economía

Fabricas Cerraradas

La actividad económica retrocedió en octubre.

Del estancamiento a la caída

Por Juan Garriga

Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre

Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo

Por Leandro Renou

El oro del Central bajo la lupa

Revés judicial para el BCRA: ordenan que de detalles de los envíos de oro al exterior

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 22 de diciembre de 2025

Sociedad

Financiamiento accesible

Lanzan créditos blandos para que taxistas, remiseros y repartidores en moto puedan comprar vehículos eléctricos

CEPA analiza lo que podría pasar con estos sectores si se sanciona el presupuesto del oficialismo

Las cifras del desguace de la educación, la ciencia y la tecnología

Por Pablo Esteban

No hay certeza para desvincularlo

La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del camionero que vio por última vez a María Cash

FOTO ARCHIVO controladores aereo ezeiza

La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria

Se levantó el paro de controladores de tránsito aéreo

Deportes

FOTO PRENSA GIMNASIA DE LA PLATA gimnasia de la plata ignacio fernandez

“Esperé mucho este momento, estoy muy contento"

Una vuelta esperada: Nacho Fernández fue presentado en Gimnasia

FOTO AFP china lewis hamilton carrera sprint GP

La primera temporada del heptacampeón con la casa de Maranello fue complicada

Debut difícil: el 2025 de Hamilton en Ferrari

Por Malva Marani
FOTOBAIRES trofeo campeones platense estudiantes de la plata

Balance del 2025 del fútbol argentino

¿Cuál fue el equipo del año?

Por Daniel Guiñazú

Repaso sobre las derrotas de la Selección Argentina en partidos inaugurales de la Copa del Mundo

La racha negativa que intentará cortar la Scaloneta en el Mundial 2026