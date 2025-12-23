Omitir para ir al contenido principal
Tocará este domingo en Niceto Club

El Vuelto: rock en el nombre del padre

Se trata de la banda de Ismael, uno de los hijos de Sokol. El show rememorará el último recital del emblemático cantante fallecido en 2009.

El Vuelto
Ismael encabeza El Vuelto. (Gentileza -)

Río Negro, Chaco

Casi Tango en Navidad

Por Mempo Giardinelli
FOTO REDES SOCIALES rugby los pumas santiago carrera

El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata

El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción

Actualización de salarios docentes y becas

La Justicia ordenó al Gobierno el cumplimiento “inmediato” de la ley de financiamiento universitario

La protección patrimonial del estadio

La Justicia porteña volvió a frenar la demolición del Luna Park

Está fuera de peligro

La hermana de Messi se accidentó mientras manejaba en Miami

CEPA analiza cómo queda la educación con el Presupuesto 2026

Algunas cifras del desguace estatal

Por Pablo Esteban
Vuelos Privados

Desregulación aérea

Aviones privados sin plan de vuelo: el Gobierno eliminó controles clave para el sector

El País

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

Publicado por Walter Block en 1976

“Defendiendo lo indefendible”, el alucinante libro que Milei le regaló a sus ministros

Alejandro Almeida fue secuestrado en 1975

León Gieco le puso música, voz y corazón a una poesía que su hijo le escribió a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora

La denunciarán por apología del terrorismo de Estado

Familiares de víctimas piden que el Congreso expulse a Lemoine por burlarse de los vuelos de la muerte

Por Luciana Bertoia

Economía

Cajero automatico

INDEC reportó el segundo mes consecutivo de baja real

Los salarios volvieron a perder contra la inflación

Yerba mate

La desregulación avanza

Yerba mala: el Gobierno eliminó controles de calidad

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de diciembre de 2025

Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre

Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo

Por Leandro Renou

Sociedad

Comisaría de policía británica

La víctima era la pareja de uno de ellos

Reino Unido: Seis hombres acusados de drogar y violar a una mujer

FOTO REDES SOCIALES remedio pastillas ozempic

Con aprobación de la FDA

Estados Unidos comercializará la primera píldora oral para tratar la obesidad

Irlandés cruza nadando Río de la Plata en memoria de los desaparecidos

Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos

Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata

Por Manuel Barrientos
Vince Zampella

Se estrelló con su Ferrari

Murió Vince Zampella: así fue el brutal accidente del creador de Call of Duty

Deportes

FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento gallardo

El Muñeco Gallardo quiere tres refuerzos más para el 2026

Echeverri se va al Girona y no pasará por River

Marcelo Moretti, presidente del club San Lorenzo

La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto

Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”

Nacional Potosí, el último en meterse

No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados