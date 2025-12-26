Omitir para ir al contenido principal
El cronograma completo

Calendario de feriados 2026: el Gobierno fijó tres días no laborales

La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca promover el turismo en todo el país.

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 26 de diciembre de 2025

Los alarmantes datos del 2025

Raquel Vivanco: “El Gobierno no sólo recorta políticas, legitima las violencias a través del discurso”

Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad

Hubo 18 heridos por pirotecnica

Ignacio Torres, Gobernador de Chubut

Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias

Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei

La basura textil que llegó con Milei

De Atacama a tu placard: la ropa que descarta el primer mundo se remata en el conurbano

Por Sol Fabi y Eva Rey
Papa León XIV, Misa Vaticano Navidad

Leon XIV recordó a los migrantes que “recorren el continente americano”

El papa León XIV pidió paz en Ucrania y Medio Oriente

Edgardo Darío Kueider

Será en abril de 2026 en Paraguay

Ya le pusieron fecha al juicio por contrabando que enfrenta Kueider

Diputados, sesión por presupuesto

De marcha triunfal a jueves negro

Por Juan Carlos Junio

El Presidente confirmó que estará en el Foro de Davos el 18 de enero

Milei aprovechó la Navidad para preparar su agenda de viajes al exterior

Por Melisa Molina

Pidió que tenga "la sabiduría y el coraje"

Cecilia Pando volvió a reclamarle al Gobierno por la libertad de los represores

Por Luciana Bertoia

La calidad del empleo sigue en deterioro

Las ventas de juguetes bajaron 6,9% en unidades.

Ingresos bajos, regalos medidos

Crece la mora en el pago de la deuda de los hogares. Es más grave en los créditos de las fintech y peor entre deudores jóvenes

Elevada morosidad en el pago de deudas familiares

Por Mara Pedrazzoli

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 26 de diciembre

Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad

Hubo 18 heridos por pirotecnica

Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”

La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera

Por José Luis Lanao
MANCHESTER (United Kingdom), 20/12/2025.- Manchester City manager Pep Guardiola greets supporters after winning the English Premier League match between Manchester City FC and West Ham United, in Manchester, Britain, 20 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ALEX DODD EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

El noruego publicó una foto parado sobre una balanza

Haaland cumplió con el desafío de Guardiola

Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito

Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz