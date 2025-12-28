Omitir para ir al contenido principal
📰 Valor sentimental

Comedor en iglesia

Milei ignora las críticas de la iglesia católica y prefiere reforzar su acercamiento a los evangélicos que lo aplauden

Un frente de la “batalla cultural”

Por Washington Uranga

Las principales empresas del sector miran para otro lado

Uso de IA para desnudar mujeres

Un hecho excepcional

Histórico: nacieron trigemelas idénticas en Chubut

FOTO EFE real madrid franco mastantuono

El juvenil tiene muy poca participación en el conjunto español

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga
US President Donald Trump participates in calls to US service members, on Christmas Eve, from the Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, December 24, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Opinión

La madre de las batallas: Estados Unidos contra China

Por Jorge Elbaum
FOTO REDES SOCIALES san lorenzo hector scotta

Se cumple medio siglo del récord histórico del delantero santafesino

“Y al que no le gusta Scotta...” A 50 años de aquellos 60 goles en San Lorenzo

Por Daniel Guiñazú

El País

Balance y perspectivas

Un 2026 que interpela casi únicamente a la oposición

Por Eduardo Aliverti
Fotomontaje Trump Maduro

Cede la tensión en el Caribe

¡Que la inocencia les valga!

¡Que la inocencia les valga!

Economía

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou

Tras dos años sin obras públicas, el pago de viejas deudas supera a la inversión real anual

El déficit no es fiscal sino de infraestructura

Por Raúl Dellatorre
Productos Productos Importados en gondolasImportados en gondolas

Negocio financiero, importaciones y cosmética

Por Hernán Letcher
Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

Sociedad

Aclararon que "no hay circulación comunitaria"

Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2

Deportes

AC Milan's French forward #18 Christopher Nkunku (L) inflates a balloon as he celebrates after scoring his team second goal during the Italian Serie A football match between AC Milan and Hellas Verona at the San Siro stadium in Milan, northern Italy, on December 28, 2025. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

El equipo de Allegri resolvió el encuentro con contundencia

Milan venció a Verona y se mantiene en la pelea por la punta de la Serie A de Italia

Lo realizó el Observatorio del Deporte Metropolitano de la UMET

Presentan un relevamiento integral de clubes de barrio de Caba

Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones

River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro

Por Lucas Gatti