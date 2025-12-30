El año en que el cine argentino vivió en peligro de muerte
Al vaciamiento del Incaa que provocó el gobierno nacional a poco de asumir el poder, se sumó a fin de 2025 el proyecto de ley de reforma laboral, con artículos que proponen eliminar las principales fuentes de financiamiento del Instituto de Cine, entre otros organismos vitales para el funcionamiento de las industrias culturales argentinas. A ese cuadro hay que sumarle la progresiva desaparición del cine nacional de las salas comerciales. A excepción “Belén”, de y con Dolores Fonzi, los estrenos con artistas de renombre como Natalia Oreiro, Diego Peretti, Joaquín Furriel y Adrián Suar, tuvieron cifras de discretas para abajo.