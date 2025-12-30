Omitir para ir al contenido principal
Investigan un femicidio en La Matanza
Se sospecha que fue un ataque premeditado.
30 de diciembre de 2025 - 0:38
La esquina donde degollaron a Janet Palomino
(Gentileza -)
Últimas Noticias
El fallo de Cormick declaró al "protocolo antipiquetes" "nulo" e "ilegítimo"
Freno judicial para la “Doctrina Bullrich”
Por
Irina Hauser
Buscan cumplir la promesa al FMI de privatizaciones para 2026
Las empresas públicas, a la venta
Por
Melisa Molina
Cancelaron el servicio de Tucumán y Córdoba hacia Buenos Aires
Ramales que paran por la motosierra
Lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional para varias provincias
Hay riesgo extremo de incendios forestales
Exclusivo para
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican
Ataques por ser del colectivo LGBT+
Por
Jota B. Ponsone
Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González
“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”
Por
Washington Uranga
Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias
Milei en la inexorable era de su propia estanflación
Por
Leandro Renou
Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas
El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos
Por
Axel Schwarzfeld
El País
El PRO, en su momento más bajo
Vidal se despide, pero volverá
Hay plata para la Armada
Milei endeudará al país para comprar helicópteros navales
Nuevo parte médico
Cristina Kirchner presenta una “lenta recuperación” y seguirá internada
Pocas leyes, muchos vetos
Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año
Economía
Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue
Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos
Por
Bernarda Tinetti
Informe de la Facultad de Económicas de la UBA
La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad
La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones
Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023
Los trabajadores denuncian paritaria a la baja
Ruidazo en la puerta del INDEC
Sociedad
En observación desde el 12 de diciembre
El último parte médico de Christian Petersen: cuál es el estado de salud del chef
Ya son tres víctimas en lo que va del año
Hantavirus en Santa Fe: confirmaron la muerte de una mujer de 40 años
Falleció a los 94 años
Murió Cecilia Giménez, autora de la fallida restauración del Ecce Homo de Borja
Reclaman el pago del aguinaldo
Paro de colectivos en la línea 148: el reclamo de los choferes llegó a la puerta de la UTA
Deportes
"Informaciones periodísticas de carácter tendencioso"
La AFA respondió a las acusaciones por su vínculo con TourProdEnter
En permanente busca de refuerzos y con amistosos de fuste en puerta
River inicia el año con urgencias y obligado a recuperar protagonismo
Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año
La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes
Promesa de partidazo este martes
Premier League: Dibu y Aston Villa van por la punta contra Arsenal