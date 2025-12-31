Omitir para ir al contenido principal
Llegaron partidas de vacunas para 2026
Se confirmaron 509 casos de varicela
Se indicó que la enfermedad es prevenible con la inmunización durante la niñez.
31 de diciembre de 2025 - 3:03
Medio millar de casos de varicela.
La enfermedad se previene con vacunas.
(Prensa -)
Últimas Noticias
Recitales, fiestas, cursos, libros y más
Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
“El hospital es una lupa que aumenta el calor”, denuncian los trabajadores
Todo lo sólido se desvanece en el aire (acondicionado)
Organizaciones de discapacidad criticaron la disolución de Andis
Que el humo no tape la trama de corrupción
Por
Ignacio Cagliero
Evoluciona bien la niña baleada en Empalme Graneros
La madre niega vínculo narco
Exclusivo para
Fuertes críticas a Milei y Scioli por la política para la temporada
Kicillof armó su agenda de verano con los números del turismo en rojo
Por
María Belén Robledo
Página/12 selecciona los hitos científicos y tecnológicos que marcaron el 2025
El progreso baila al ritmo de la ciencia
Por
Pablo Esteban
Uballes, a quien sus víctimas conocían como "Führer"
Otro represor, condenado a prisión perpetua, que logra la libertad
Por
Luciana Bertoia
Lo rebautizaron Trump-Kennedy Center
Por el cambio de nombre, ya hay artistas que no quieren tocar en el Kennedy Center
El País
Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios
Los salarios solo crecen para pocos
Por
Melisa Molina
La Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno
Protocolo de pie y el falso festejo libertario
Por
Paula Marussich
Fue detenido el 8 de junio pasado en El Bolsón
Facundo Jones Huala continúa encarcelado en el penal de Rawson sin que le imputen ningún delito
Por
Adriana Meyer
Críticas del colectivo de Discapacidad
“Empezaron el año insultándonos y lo terminaron con el cierre de la Andis”
Economía
Cae 23% el déficit comercial respecto de la medición anterior.
Nueva metodología, menos déficit de turismo
Luz y gas también llegan con aumento desde el primer día de 2026
Tarifazo del 16% para el agua
Impacto sobre el proceso de validación para desarrollos nacionales.
Fuerte golpe del gobierno al INTI
Por
Javier Lewkowicz
Melconian desmiente a Milei
“Inflación cero no es creíble”
Sociedad
Se venció la ley y hay un litigio por la tasación del inmueble
Cromañón: el largo camino hacia la expropiación
Por
Santiago Brunetto
Hubo 41 traslados a hospitales
CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor
Es el tercer caso en el año
Chubut: denunciaron que una madre se quedó con la plata recaudada para una fiesta de egresados
Jornada para homenajear a las víctimas
“Que Cromañón no quede en el olvido”
Deportes
El jugador se despidió de Racing en los últimos días
Newell’s busca a Gabriel Arias para reforzar el arco
Renovó por dos años
Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero
Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi
Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea
Se despide un grande que dejó huella en la Máxima
Fórmula 1: Renault se va y se lo extrañará
Por
Malva Marani