El caso de violencia contra Romina Gaetani: el patriarcado más vivo que nunca
La actriz denunció por lesiones leves a quien fuera su ex pareja Luis Cavanagh, y la justicia actuó de oficio para proteger a una víctima. Sin embargo, en las redes sociales aparece el cantito de la época: “¡denuncia falsa!”. Por qué se insiste con la desestimación de la palabra femenina en un hecho contundente y cómo ayuda la política de desfinanciamiento a esta operación de desprestigio de los feminismos y de quienes denuncian.