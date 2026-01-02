Omitir para ir al contenido principal
Después de burlas del magnate

El duro cruce entre George Clooney y Donald Trump

El actor respondió a las burlas del presidente estadounidense luego de que el gobierno francés le concediera la nacionalidad a él, su esposa Amal Clooney y sus dos hijos.

George Clooney Clooney y su esposa: ahora tiene ciudadanía francesa. (AFP -)

Tragedia en el mundo del cine: investigan causas de la muerte de la joven actriz

Tragedia para Tommy Lee Jones en Año Nuevo: pierde a su hija Victoria en San Francisco

Funcionarios y sindicalistas hablan de "incertidumbre" sobre el rumbo del turismo

Una temporada con sabor a poco

Por Andres Miquel

Yahya Abdul-Mateen II, entre el cine espectacular y el teatro íntimo, redefine su carrera

“Wonder Man”: ¿la salvación de un cansado universo Marvel?

Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza

Por José Luis Lanao

Milei sueña con un "bloque de derecha regional"

Un brindis con la derecha trumpista

Por Melisa Molina
Valentín Carboni

El jugador se desempeña en el Genoa de Italia

Racing busca reforzarse con Valentín Carboni

Guerras híbridas: de las revoluciones de colores a los golpes de Estado

Por Emir Sader

El comunicado de la SIDE en defensa de las reformas de Milei en Inteligencia

El Gobierno reglamentó la ley

Inocencia Fiscal: evadir sale más barato

Por decreto, el Gobierno suspendió las contrataciones

Sigue la motosierra para los empleados públicos

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

Javier Milei y Victoria Villarruel quedaron afuera

Más platita para funcionarios y ministros: salió el decreto con los aumentos salariales

Se elimina la segmentación de tres niveles

Aumentos de luz y gas: ¿cómo funciona el nuevo esquema de subsidios y quiénes pierden el beneficio?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 2 de enero de 2026

Concesionaria de autos

La unidades del exterior representaron el 48% de las ventas

Avanza el patentamiento de autos importados

Registró una caída interanual del 17,4 por ciento

La fundición, con respirador

Se evitó una tragedia

El Chaltén: rescataron a un guía de montaña herido tras la caída de una roca

En Año Nuevo

La hija del actor Tommy Lee Jones fue hallada muerta en un hotel de San Francisco

Se viralizan videos del momento de la tragedia

Bengalas en botellas de champagne, la principal hipótesis del trágico incendio en un centro de esquí en Suiza

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 2 de enero

Ricardo Lorenzo Rodríguez

Recordando al mítico “Borocotó”

Entre arrabales y pelotas de trapo

Por Gustavo Grazioli
Liverpool vs Leeds United

Se cerró la fecha 19 del campeonato inglés

Premier League: Liverpool igualó sin goles ante Leeds

