El presidente de Colombia dijo que el ataque fue realizado en un punto cercano a México y Guatemala

Petro dice que “lancheros” sobrevivieron a un ataque de EE.UU. en el Pacífico

En un mensaje de la red X, Petro dijo que la información fue conseguida por la Armada colombiana, que está “dispuesta a colaborar” a los países que así lo requieran.

Colombia's President Gustavo Petro speaks during a promotion ceremony at the Marco Fidel Suarez Air Force base in Cali, Colombia on December 4, 2025. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
(AFP/AFP)

Publicó el libro "Piedrabuena blues"

Darío Pagano: “Pity Alvarez condensa al letrista fantástico y al sociólogo”

Por Yumber Vera Rojas

La temporada que pasó fue única por varios motivos

Balance 2025 de rock, pop, urbana, indie y electrónica: la era de los estadios y el consumo musical

Por Yumber Vera Rojas

Captaban chicas a la salida de los colegios en la capital salteña.

Una red de trata en Salta

Por Juan Funes
Cámara de diputados

Rechazos a la modificaciòn de la ley de Inteligencia

La oposición intentará desactivar el DNU de la SIDE

Por Paula Marussich

Registró su mayor incremento diario seis semanas. Cerró en 1475

El dólar estrenó bandas y subió

Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.

La recaudación sigue a media máquina

Por Juan Garriga

El país asiático es escenario de fuertes protestas desencadenadas por el alto costo de vida

Trump amenaza con intervenir en Irán si disparan a los manifestantes

Se viralizan videos del momento de la tragedia

Bengalas en botellas de champagne, la principal hipótesis del trágico incendio en un centro de esquí en Suiza

Es la subjetividad, estúpido

Por Santiago A. Levín

La Talla de CFK

Por Pedro Peretti

Frenan la clausura de una institución educativa en General Vedia

La Justicia ordenó al gobierno del Chaco a garantizar la educación de jóvenes wichí

Por Bruno Martínez

El presidente dijo que la soberanía de las islas depende de los kelpers

“Es una falta de respeto a la memoria de los combatientes de Malvinas”: el CECIM de La Plata pidió que Milei se retracte por sus dichos ante The Telegraph

La mejora de '25 se monta sobre la debacle del '24.

El laberinto de la industria

Luis Caputo

El Gobierno quiere dólares frescos para dinamizar el consumo y la inversión.

Ley de Inocencia fiscal, impacto en veremos

Por Mara Pedrazzoli

Christian Petersen

Nuevo parte médico del chef

Cómo sigue la salud de Christian Petersen

Jonathan, de 33 años, fue arrastrado por la corriente

Desesperada búsqueda de un joven que se metió al río en Quilmes y desapareció

Se evitó una tragedia

El Chaltén: rescataron a un guía de montaña herido tras la caída de una roca

En Año Nuevo

La hija del actor Tommy Lee Jones fue hallada muerta en un hotel de San Francisco

Matko Miljevic

Mientras Racing negocia con Huracán por el futbolista

Inter Miami se sumó a la pelea por Matko Miljevic

El equipo nacional venció 3-0 a España en el debut en el certamen

Argentina arrancó con un buen triunfo en la United Cup de tenis

Gabriel Arias

Luego de dar por concluida su etapa en Racing

Gabriel Arias ya recaló en Newell’s Old Boys

Loyola

El chileno podría emigrar en los próximos días

Independiente recibió una oferta de Santos por Loyola