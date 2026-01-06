Yair González, el nombre de una muerte pronta

Identificaron al chico asesinado en cancha de fútbol infantil en Parque Oeste: ya lo habían querido matar

Se trata de Yair Thiago González, de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes pasado tendido en una de las canchas del Club Infantil Libertad, en Riobamba al 5900. La autopsia determinó que murió por disparos en la cabeza

(Redes Sociales)