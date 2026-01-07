Omitir para ir al contenido principal
Portada
Uruguay
La vicepresidenta uruguaya rechazó el ataque de Trump a Venezuela
“Los países no resuelven sus cosas ni a los gritos ni a los golpes”
07 de enero de 2026 - 10:34
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Carolina Cosse, vicepresidenta de Uruguay
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Uruguay
Venezuela
Frente Amplio
Últimas Noticias
Genna: La navidad en Ethiopia
Negra Navidad
Por
Pablo Calezich
El decreto implica subas de hasta el del 162%
Siguen las protestas en Bolivia contra la eliminación del subsidio a los combustibles
La vicepresidenta uruguaya rechazó el ataque de Trump a Venezuela
“Los países no resuelven sus cosas ni a los gritos ni a los golpes”
¿Llueve en la Ciudad?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de enero
Exclusivo para
Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas
Empresas en crisis de todos los colores
Por
Mara Pedrazzoli
Cierre del Jubileo
León XIV: “Que en vez de la industria de la guerra se afirme la artesanía de la paz”
Por
Elena Llorente
Con la mirada puesta en el primer vencimiento de deuda del año
El Banco Central volvió a salir a pescar dólares
La Cancillería colombiana calificó como injurias y amenazas los dichos de Trump
Colombia defiende su soberanía en una movilización popular y no descarta una respuesta militar
Por
Katalina Vásquez Guzmán
El País
El modelo Milei sigue destruyendo el trabajo
La ola de despidos no tiene fin: 65 trabajadores de Sealed Air, a la calle
Reyes Magos para todos en La Matanza
“Como decía Evita, los únicos privilegiados son los niños”
El Gobierno defiende la reforma y se prepara para la batalla legal
Se acumulan pedidos para que los tribunales frenen el DNU de la SIDE
Por
Luciana Bertoia
El posteo de la expresidenta reconociendo el trabajo del equipo médico
El agradecimiento de CFK
Economía
Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas
Empresas en crisis de todos los colores
Por
Mara Pedrazzoli
Con la mirada puesta en el primer vencimiento de deuda del año
El Banco Central volvió a salir a pescar dólares
Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.
Los autos cerraron el año marcha atrás
Acumulan una pérdida del 27,4% por el cambio de fórmula.
Motosierra sobre las jubilaciones
Sociedad
¿Llueve en la Ciudad?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de enero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de enero
El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional
CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías
Por
Santiago Brunetto
La nueva carrera por los data centers
America Latina se volvió estratégica para la IA
Deportes
Por la muerte de Pacheco, socio y periodista partidario asesinado en enero de 2013
Racing deberá pagar cerca de 200 millones de pesos
Pasó la tercera etapa del Rally
Dakar 2026: Luciano Benavides se mantiene en la pelea
Tremendo final en la Copa Africana
Argelia ganó con un golazo en el último minuto del tiempo extra
Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar
United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza