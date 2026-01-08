Omitir para ir al contenido principal
¿Habrá otro episodio de “Stranger Things” en Netflix?

En las redes florecen teorías a favor y en contra de un supuesto capítulo sorpresa, que incluso los hermanos Duffer desmienten.

Jacob Stolworthy
Por Jacob Stolworthy
Stranger Things (Prensa -)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

SALÍ Especialistas II

Poder vegetal

Por Rodolfo Reich

El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.

Condiciones leoninas en el mercado de alquiler

Por Mara Pedrazzoli

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

Desalojo Cooperativa de Cartoneros

Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años

El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros

Por Santiago Brunetto
Jorge Macri

El Mercado de Liniers, moneda de cambio

A falta de cash, buenos son los negocios inmobiliarios

Iñaki Gutierrez

El impactante video

La influencer mileísta Eugenia Rolón chocó contra un poste y dio positivo de alcoholemia

Gonzáles Fraga, Llach y otros 16 exdirectivos

Megafraude de Vicentín: embargan a exfuncionarios macristas del Banco Nación

De la Coalición Cívica, al PRO a LLA

La conversión de Fernando Iglesias tuvo premio: Milei lo nombró embajador en Bélgica

Lamb Weston

Al menos 100 personas fueron despedidas

Una fábrica de papas fritas congeladas anunció su cierre

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de enero de 2026

Luis Caputo

Sorpresiva presencia del Bank of China en los u$s 3000 millones del crédito REPO

Aporte de 6 grandes bancos para evitar el default

En 2024 hubo 32 y en 2025 subieron a 56

Entre Ríos: crecieron las mordeduras de serpientes en 2025

Consecuencias concretas del calentamiento global

Fuertes vientos y nevadas ponen en alerta a varios países europeos

Se investigan las causas

Choque entre colectivos en Balvanera: hay 18 personas heridas

"Estos fármacos por sí solos pueden no ser suficientes"

Ozempic en la mira: un estudio cuestiona eficacia a largo plazo del medicamento para adelgazar

FOTO CAPTURA VIDEO F1 formula uno auto audi

Autos más livianos, motores con más injerencia eléctrica y pilotos más activos

Una nueva era de la Fórmula 1

Por Malva Marani
FOTO REDES SOCIALES san lorenzo sergio costantino

Sergio Costantino detalló las prioridades inmediatas de su gestión

El presidente de San Lorenzo expuso el plan de emergencia para el club

FOTO REDES SOCIALES huracan matko miljevich

La revisión médica del jugador se volvió a postergar

La llegada de Miljevic a Racing se sigue demorando

FOTO REDES SOCIALES godoy cruz santino andino

El jugador de Godoy Cruz se puede sumar al plantel de Gallardo

Santino Andino está más cerca de River Plate