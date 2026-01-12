Rodrigo Martin-Iglesias analiza el "nuevo desorden mundial" que reconfigura a América Latina
“El rapto de Maduro es un espasmo del declive imperial”
La invasión a Venezuela es un síntoma de pánico ante la disolución del mundo unipolar sin un hegemón claro. Crujen sus cimientos –el petrodólar, el monopolio energético, la obediencia geopolítica– y Trump opta por mostrar músculo. Este no es el amanecer de un nuevo siglo americano. Latinoamérica ha dejado de ser el “patio trasero” para convertirse en el laboratorio vivo.