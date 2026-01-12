Omitir para ir al contenido principal
Una intervención humorística destacó la peculiar vida personal del actor en un evento que suele centrarse en logros profesionales

Leonardo DiCaprio y la broma que sacudió los Globos de Oro 2026

El actor ha sido objeto de un chiste que resalta sus elecciones de pareja.

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Desde sus inicios como actriz refleja una imagen de autenticidad y profesionalismo, mostrando su anhelo por una vida centrada en lo importante

Dakota Fanning revela su deseo más profundo: abandonar Hollywood por una vida rural

Tras las movilizaciones contra la detención del Presidente

Venezuela: el retorno de Maduro y avanzar por el camino diplomático, las prioridades del gobierno

FOTO PRENSA INDEPENDIENTE independiente entrenamiento

Este martes por la Serie Río de La Plata

Independiente y Huracán, de amistosos en Montevideo

AME1697. PALM BEACH (ESTADOS UNIDOS), 03/01/2026.- Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuchando al secretario de Estado Marco Rubio (i) durante una declaración este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.). Rubio dijo tras la operación que depuso a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que si "estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco", mientras que Trump dijo que la isla es un "caso muy similar" y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo. EFE/ La Casa Blanca /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Comunicado del Departamento de Estado

Con una imagen de Trump bailando, Estados Unidos festeja haber revocado más de 100.000 visas

Alerta sanitaria

Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano

Federico Finchelstein

Es autor del libro “Aspirantes a fascistas”

Federico Finchelstein: “Fue un acto de guerra de vocación fascista”

Por María Daniela Yaccar
Tramo Ruta Nacional 34

La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023

Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles

X inglés Javier Milei

Mientras arde la Patagonia

Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés con un video de un superhéroe libertario

Lorena Villaverde

Con un pie afuera de LLA en Río Negro

La última jugada libertaria de Villaverde

Por Luciano Barroso

El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las falsas promesas de una ley incumplida

Adiós Juanito

Por Mempo Giardinelli

Harán la presentación el jueves ante la jueza Preska

Los buitres vuelven a la carga: Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato por el caso YPF

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 12 de enero de 2026

Supermercados

El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024

Ventas minoristas en retroceso

Incendio Chubut

"Está totalmente descartado"

Incendio en Chubut: un fiscal desmintió la acusación del Gobierno a los mapuches

El caso de Erika Antonella Álvarez

Convocan a una marcha para pedir justicia por el brutal femicidio de una joven en Tucumán

Continúa la investigación

México: un argentino murió en un tiroteo durante una fiesta en Tulum y hay dos detenidos

FOTO REDES SOCIALES velez adrian otero

La otra pasión de los integrantes de Memphis La Blusera

Fútbol y blues, una alianza que parece musical

Por Alejandro Duchini
Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso reacts during the Spanish Super Cup final football match between FC Barcelona and Real Madrid at the King Abdullah Stadium in Jeddah on January 11, 2026. (Photo by Fadel SENNA / AFP)

Shock en el fútbol mundial

Real Madrid echó a Xabi Alonso tras la derrota con Barcelona

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 11:El tenista kazajo Alexander Bublik se consagró campeón este domingo del ATP 250 de Hong Kong tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (2) y 6-3, en una final disputada sobre superficie dura que se extendió durante una hora y 38 minutos.FOTO NA:@atptour

El kazajo venció a Musetti y ganó el torneo de Hong Kong

Aleksandar Bublik, el nuevo top ten que sólo jugaba para ganar dinero