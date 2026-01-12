Omitir para ir al contenido principal
El actor destaca la importancia del cine para abordar temas históricos y sociales

Reconocimiento histórico para Wagner Moura: primer Globo de Oro brasileño

Este éxito subraya la vigencia de los temas históricos en el cine actual y amplifica la voz del cine brasileño a nivel global.

El brasileño Wagner Moura, ganador de un Globo de Oro a mejor actor (CHRIS TORRES/EFE)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

En el país ya se reportaron nueve casos de la variante más contagiosa

Gripe y discurso antivacunas: Argentina podría enfrentar una tormenta perfecta

Por Pablo Esteban
FOTO PRENSA BOCA boca entrenamiento

Este miércoles en La Bombonera, contra Millonarios

Boca encara su primer amistoso con algunas modificaciones

Estadounidenses, los mayores propietarios

Argentina for sale: 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras

AME1697. PALM BEACH (ESTADOS UNIDOS), 03/01/2026.- Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuchando al secretario de Estado Marco Rubio (i) durante una declaración este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.). Rubio dijo tras la operación que depuso a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que si "estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco", mientras que Trump dijo que la isla es un "caso muy similar" y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo. EFE/ La Casa Blanca /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Comunicado del Departamento de Estado

Con una imagen de Trump bailando, Estados Unidos festeja haber revocado más de 100.000 visas

Alerta sanitaria

Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano

Federico Finchelstein

Es autor del libro “Aspirantes a fascistas”

Federico Finchelstein: “Fue un acto de guerra de vocación fascista”

Por María Daniela Yaccar
Tramo Ruta Nacional 34

La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023

Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles

X inglés Javier Milei

Mientras arde la Patagonia

Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés con un video de un superhéroe libertario y ya le suspendieron la cuenta en X

Lorena Villaverde

Con un pie afuera de LLA en Río Negro

La última jugada libertaria de Villaverde

Por Luciano Barroso

El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las falsas promesas de una ley incumplida

Larreta y Bullrich reeditan sus peleas, ahora por la Ciudad

La guerra de sucesión de la Ciudad empezó temprano

Por Werner Pertot

Harán la presentación el jueves ante la jueza Preska

Los buitres vuelven a la carga: Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato por el caso YPF

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 12 de enero de 2026

Supermercados

El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024

Ventas minoristas en retroceso

Nuevo caso de gatillo fácil

Caso Víctor Vargas: la autopsia confirmó la trayectoria del disparo letal de la Policía

Incendio Chubut

"Está totalmente descartado"

Incendio en Chubut: un fiscal desmintió la acusación del Gobierno a los mapuches

El caso de Erika Antonella Álvarez

Convocan a una marcha para pedir justicia por el brutal femicidio de una joven en Tucumán

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 12: DAKAR, El argentino Luciano Benavides logra su tercer triunfo consecutivo y se coloca líder Gran prueba del piloto de KTM, que al abrir la pista durante toda la especial se gana 7'28" de bonificación, lo que le vale la tercera victoria de etapa en esta edición y el liderato de la clasificación con 10" de ventaja sobre su compañero Sanders.

El salteño, al frente entre las motos

Dakar 2026: Luciano Benavides volvió a ganar y ya lidera la general

FOTOBAIRES amistoso 2026 river millonarios montiel

Luego del triunfo ante Millonarios con un penal de Montiel

River logró superar su primer examen de temporada en Uruguay

FOTO PRENSA INDEPENDIENTE independiente entrenamiento

Este martes por la Serie Río de La Plata

Independiente y Huracán, de amistosos en Montevideo