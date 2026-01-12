Omitir para ir al contenido principal
Frente a las recientes amenazas del gobierno republicano

Sheinbaum llamó a Trump y rechazó el envío de tropas de EE.UU: “Eso no está sobre la mesa”

La presidenta mexicana habló por teléfono con su par estadounidense tras las amenazas de ataques terrestres y dejó en claro que la cooperación continuará sin tropas extranjeras en suelo mexicano

MEX2450. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/01/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de México, de su mandataria Claudia Sheinbaum (c) acompañada por el del titular de la Secretaría se Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch (i), el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente (2-d) y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco (d), durante una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Sheinbaum informó que sostuvo una “muy buena conversación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron tema como el "respeto a las soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", en medio de la tensión por la amenaza de ataques terrestres a los carteles del narcotráfico en México. EFE/Presidencia de México/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
claudia sheinbaum telefono donald trump Sheinbaum acompañada por ministros durante una conversación telefónica con su par estadounidense Trump. (EFE/EFE)

AME1697. PALM BEACH (ESTADOS UNIDOS), 03/01/2026.- Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuchando al secretario de Estado Marco Rubio (i) durante una declaración este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.). Rubio dijo tras la operación que depuso a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que si "estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco", mientras que Trump dijo que la isla es un "caso muy similar" y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo. EFE/ La Casa Blanca /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Comunicado del Departamento de Estado

Con una imagen de Trump bailando, Estados Unidos festeja haber revocado más de 100.000 visas

Alerta sanitaria

Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano

Federico Finchelstein

Es autor del libro “Aspirantes a fascistas”

Federico Finchelstein: “Fue un acto de guerra de vocación fascista”

Por María Daniela Yaccar
Tramo Ruta Nacional 34

La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023

Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles

El País

Una supuesta disputa por un helicóptero

Villarruel viajó al sur por los incendios y expuso una vez más la interna con el Gobierno

X inglés Javier Milei

Mientras arde la Patagonia

Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés con un video de un superhéroe libertario y ya le suspendieron la cuenta en X

Lorena Villaverde

Con un pie afuera de LLA en Río Negro

La última jugada libertaria de Villaverde

Por Luciano Barroso

El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las falsas promesas de una ley incumplida

Economía

Harán la presentación el jueves ante la jueza Preska

Los buitres vuelven a la carga: Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato por el caso YPF

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 12 de enero de 2026

Supermercados

El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024

Ventas minoristas en retroceso

Sociedad

Se cumplen 20 años del "Robo del siglo"

Un asalto que se recuerda con una sonrisa

Por Juan Funes

En el país ya se reportaron nueve casos de la variante más contagiosa

Gripe y discurso antivacunas: Argentina podría enfrentar una tormenta perfecta

Por Pablo Esteban

Nuevo caso de gatillo fácil

Caso Víctor Vargas: la autopsia confirmó la trayectoria del disparo letal de la Policía

Deportes

PERTH (Australia), 03/01/2026.- Sebastian Baez of Argentina celebrates after winning against Taylor Fritz of the USA during the United Cup match between USA and Argentina at RAC Arena in Perth, Australia, 03 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Mientras unos se preparan, otros buscan su pasaje para el cuadro principal

Para los tenistas argentinos, todos los caminos conducen a Australia

FOTO PRENSA BOCA boca entrenamiento

Este miércoles en La Bombonera, contra Millonarios

Boca encara su primer amistoso con algunas modificaciones

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 12: DAKAR, El argentino Luciano Benavides logra su tercer triunfo consecutivo y se coloca líder Gran prueba del piloto de KTM, que al abrir la pista durante toda la especial se gana 7'28" de bonificación, lo que le vale la tercera victoria de etapa en esta edición y el liderato de la clasificación con 10" de ventaja sobre su compañero Sanders.

El salteño, al frente entre las motos

Dakar 2026: Luciano Benavides volvió a ganar y ya lidera la general

FOTOBAIRES amistoso 2026 river millonarios montiel

Luego del triunfo ante Millonarios con un penal de Montiel

River logró superar su primer examen de temporada en Uruguay