Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

GALICIA

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Se desprendió un cielo raso

Susto en Palermo: por un derrumbe en un centro médico, hay 11 personas heridas

Recitales, fiestas, cursos, libros y más

Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Entrevista a la poeta rosarina

El jardín secreto de Diana Bellessi

Por Paula Jiménez España

Exclusivo para

Copenhagen (Denmark), 13/01/2026.- Chairman of the Naalakkersuisut, Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen (L) and Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen give a statement on the current situation at a press conference in the Mirror Hall at the Prime Minister's Office in Copenhagen, Denmark, 13 January 2026. (Dinamarca, Groenlandia, Copenhague) EFE/EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT

El presidente Jens-Frederik Nielsen reiteró que el territorio autónomo “no está en venta”

Groenlandia le responde a Trump: “Si tuviéramos que elegir, elegimos Dinamarca”

Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre

La oscura guerra por la herencia de La Nación

Por Raúl Kollmann
ARCA

Menos impuestos a sectores concentrados y menos actividad

La recaudación más baja en 15 años

Por Mara Pedrazzoli

Subas del 4,1 por ciento en las líneas de pobreza e indigencia

La canastas se pusieron pesadas

Por Juan Garriga

El País

Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre

La oscura guerra por la herencia de La Nación

Por Raúl Kollmann

Industria en crisis, boom importador y destrucción de empleo

La principal empresa textil de la Argentina cerró una fábrica en Tucumán

Por Sebastián Cazón

La oposición reuniría poco más de 120 votos para rechazar el DNU

El temor libertario de un Congreso en disputa

Por Paula Marussich
SIDE

Advertirán sobre un plan de vigilancia masiva que afecta derechos

Denunciarán ante la ONU y la CIDH los peligros de la reforma de la SIDE

Por Luciana Bertoia

Economía

El techo del dólar mayorista subirá a 1608 pesos en febrero

La banda se estira 2,8 por ciento

ARCA

Menos impuestos a sectores concentrados y menos actividad

La recaudación más baja en 15 años

Por Mara Pedrazzoli

Subas del 4,1 por ciento en las líneas de pobreza e indigencia

La canastas se pusieron pesadas

Por Juan Garriga
trabajadores sin vacaciones

El 46 por ciento de los trabajadores no pudo tomar descanso

Casi la mitad, sin vacaciones

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Se desprendió un cielo raso

Susto en Palermo: por un derrumbe en un centro médico, hay 11 personas heridas

Un marplatense de 29 años

Quién era Yair Amir Manno Núñez, la víctima fatal de la ola gigante que azotó la Costa Atlántica - Clone

Por el conjunto piden cerca de 8 millones de dólares

Se vende el histórico chalet sobre una terraza que está a la par del Obelisco

Santa Clara del Mar

¿Meteotsunami o virazón del viento? Dos especialistas explican el origen del fenómeno

La ola que sacudió a la Costa Atlántica, bajo la lupa científica

Por Pablo Esteban

Deportes

FOTO RALLY DAKAR 2026 arabia saudita auto nicolas cavigliasso

Traspiés en Motos y el Challenger

Etapa de terror para las chances argentinas en el Dakar 2026

A CORUÑA , 13/01/2026.- El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (c) celebra junto a sus compañeros tras marcar el 0-1 durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Deportivo y el Atlético de Madrid, este martes en el estadio de Riazor. EFE/ Cabalar

La jornada ofreció encuentros de mucha emoción

Atlético de Madrid, Athletic y Real Sociedad avanzaron en los octavos de la Copa del Rey

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo entrenamiento

El jugador puede ser vendido a la liga de Estados Unidos

San Lorenzo resguardó a Elías Báez y no lo llevó a Uruguay

FOTOBAIRES river gallardo

En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor

River continúa en busca de un extremo que le es esquivo