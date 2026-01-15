Omitir para ir al contenido principal
"Es una ofensa al pueblo argentino"
Milei será denunciado por volver a proclamar la autodeterminación de los kelpers
Excombatientes de Malvinas del CECIM La Plata tomaron esta decisión tras conocerse las declaracioens del mandatario a un medio británico.
15 de enero de 2026 - 14:05
Temas en esta nota:
Malvinas
Javier Milei
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Hay palabras
“Contra este gobierno miserable”: El grito de guerra de Liliana Herrero y Susy Shock
Por
Euge Murillo
Por primera vez
Una misión de la NASA tuvo que volver a la Tierra antes de lo previsto: ¿cuáles fueron las razones?
Exclusivo para
La presidenta encargada dijo que “se abre a un nuevo momento político” en el país
Delcy Rodríguez informó que 406 presos ya fueron excarcelados en Venezuela
El ajuste que no se midió
Con el nuevo cálculo de IPC, la inflación de Javier Milei hubiera sido 11 puntos más alta
Por
Vardan Bleyan
La nueva rencilla de los correligionarios en Diputados
Interna de la UCR: quieren sacarle el sello a los radicales aliados al PRO
El País
El mandatario se reunió con "Toto" Caputo y empresarios
La agenda paralela de Milei
Por
Melisa Molina
Los triunviros de la CGT y la reforma laboral
“Si quitan derechos no habrá trabajo genuino”
El Gobierno pretende avanzar sobre la Ley de Manejo del Fuego
Se incendia el país y la culpa es de otros
Por
Paula Marussich
Exótico destino
Entre amaneceres y rascacielos: las vacaciones de lujo de la diputada Juliana Santillán
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de enero de 2026
Caen los puestos de trabajo formales y cierran pymes de todo el país.
La crisis golpea al empleo en todos los frentes
Por
Juan Garriga
Preocupación en la industria
Sin aranceles para celulares
Sociedad
Las zonas afectadas
Alerta naranja por calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires y se esperan tormentas fuertes en 12 provincias
Recibió actas de infracción y podría ser sancionada
Flybondi, en la mira por las suspensiones y cancelaciones
Por irregularidades
La Anmat prohibió la venta de geles y cremas cosméticas
Deportes
El argentino se encuentra a menos de un minuto del líder de la general
Rally Dakar: Luciano Benavides subió al segundo puesto
El conjunto de Ubeda no pudo ante Millonarios de Colombia
Boca homenajeó a Miguel Russo con apenas un empate
Por
Adrián De Benedictis
El jugador llega procedente del campeonato boliviano
Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión