Shipper en el Cultural Fontanarrosa

El encuentro Shippear reúne y “matchea” bandas y artistas, y en esta ocasión llega una propuesta a puro hip-hop de la mano de Varoner y Sol Sainz. En la previa, desde las 18, funcionarán el espacio skateboarding + Feria por Switch-X. Además, en la Planta Baja se presenta la muestra El amor esta semana, un proyecto artístico-curatorial de las artistas rosarinas Majo Badra y Virginia Molinari, que recopila material sobre el amor (A las 20, en el Cultural Fontanarrosa, San Martín 1080.)

(Imagen Web)