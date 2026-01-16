La empresa estatal EANA continúa sin ofrecer nada

controladores aéreos

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 17: Un paro que afecta tanto a vuelos nacionales como internacionales se desarrolla hoy, convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio de controladores aéreos. FOTO NA DANIEL VIDES

