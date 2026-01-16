Omitir para ir al contenido principal
Portada
Las12
Rescate: Gaura Devi (1925-1991)
Una mujer adherida a la corteza de los árboles
Junto a otras defendió los bosques del Himalaya cuando la tala provocó todo tipo de desastres ambientales. Una forma de protesta bien ligada a la idea de la interdependencia entre las especies.
Por
Marisa Avigliano
16 de enero de 2026 - 3:09
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Gaura Devi
(archivo )
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno
Las indemnizaciones bajan 44 por ciento
Por
Mara Pedrazzoli
Exigieron la liberación de Milagro Sala en la ronda de los jueves
El grito de las Madres en la Plaza
Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza
“No dejemos que nadie nos robe los sueños”
Exclusivo para
Destacó el ritmo de acumulación de reservas
El FMI dice que va muy bien
Proyecciones privadas anticipan una suba de la desocupación
Otro año perdido para el empleo
Por
Mara Pedrazzoli
El juzgado ordenó acelerar la investigación
Causa $LIBRA: La Cámara Federal ordenó incrementar el valor de los embargos
Por
Irina Hauser
La líder opositora de Venezuela se reunió por primera vez con el presidente de Estados Unidos
María Corina Machado trata de ganarse a Donald Trump ofreciéndole el Premio Nobel de la Paz
El País
Exigieron la liberación de Milagro Sala en la ronda de los jueves
El grito de las Madres en la Plaza
El juez Walter Lara Correa no habilitó feria
La justicia no quiere tratar en enero el DNU que reforma la SIDE
Por
Luciana Bertoia
Entró al Congreso el DNU que modifica a la Secretaría de Inteligencia
La disputa por la reforma de la SIDE
Por
Paula Marussich
El juzgado ordenó acelerar la investigación
Causa $LIBRA: La Cámara Federal ordenó incrementar el valor de los embargos
Por
Irina Hauser
Economía
Proyecciones privadas anticipan una suba de la desocupación
Otro año perdido para el empleo
Por
Mara Pedrazzoli
Destacó el ritmo de acumulación de reservas
El FMI dice que va muy bien
Pedido de desacato contra Argentina en la causa YPF
Una nueva batalla con los fondos buitre
Lavagna busca “limpiar” la estadística de creación de puestos de trabajo
El INDEC va contra Milei y quiere blanquear cuánto del empleo es delivery
Por
Leandro Renou
Sociedad
Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza
“No dejemos que nadie nos robe los sueños”
Jornada caótica por el corte de electricidad
Las reacciones por el apagón en el AMBA
El Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina indicó que, de los 260 puntos monitoreados, solo 169 son aptas para el baño
Preocupan los casos de gastroenteritis en Brasil
Pasó una noche estable
Trasladaron a Bastián Jerez a Mar del Plata para realizarle una nueva cirugía
Deportes
Cantona y el olor a napalm por la mañana
Por
José Luis Lanao
Estudiantes de La Plata celebró la llegada de su nuevo delantero
Adolfo Gaich llega para reforzar al campeón
Previo a su segundo amistoso en Uruguay ante Peñarol
River sigue en busca de un extremo y suma dudas con los lesionados
El chileno dejaría Independiente para ir a la Serie A
Loyola, cerca del Pisa italiano