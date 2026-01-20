Pecadores

Pecadores (Sinners), dirigida por Ryan Coogler y estrenada en abril de 2025, es un thriller de terror sobrenatural ambientado en el Misisipi de los años 30 durante la Ley Seca. Michael B. Jordan interpreta a hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal a buscar redención y dejar atrás sus problemáticas vidas, pero se encuentran con un obstáculo mayor, al enfrentar vampiros y un mal ancestral, en una mezcla de drama racial y blues (A las 20, en Cine Club Rosario.)

(Imagen Web)