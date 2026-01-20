Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Mientras amenaza con aranceles a Europa
Donald Trump no frena: publicó una imagen de su “conquista” de Groenlandia
En su red Truth Social, el mandatario también compartió una foto que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela pintados con los colores de su país.
20 de enero de 2026 - 11:04
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Trump publicó una imagen de su "conquista" de Groenlandia
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Donald Trump
Groenlandia
Venezuela
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Mientras amenaza con aranceles a Europa
Donald Trump no frena: publicó una imagen de su “conquista” de Groenlandia
Por asesinatos y desapariciones de indígenas Wayúu
40 años de prisión para Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar colombiano
Leonela Zelaya apareció muerta cinco días después de haber sido arrestada
La Corte Interamericana condenó a Honduras por no investigar el crimen de una mujer trans en 2004
Exclusivo para
A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
Pymes advierten por despidos
Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG
Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League
La Justicia confirmó que el autor es el pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como “Il Pitocchetto”
La nueva heredera del “Retrato de una Dama” reclama su devolución
La fabricante de Chevrolet, con suspensiones y salarios recortados
General Motors vuelve a parar su planta
El País
El ministerio entregó una lista donde decía que había hecho la verificación de la mitad de los comedores.
La inclusión social que pretenden excluir
Por
Irina Hauser
Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”
Carrera a febrero por la reforma
Por
Melisa Molina
Antes de las sesiones extraordinarias
Nuevas movilizaciones contra el Gobierno
Intimación judicial al gobierno
Que no se toque al INTI
Economía
Por US$ 400 millones
Nuevo crédito con la CAF
A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
Pymes advierten por despidos
El tipo de cambio oficial avanzó 4,50 pesos este lunes
El dólar metió presión al alza
Dice que la economía argentina crecerá en 2026
El FMI pronostica un rebote y pide más ajuste
Sociedad
Calor en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de enero
"El terreno sigue latiendo y presenta riesgo urbano"
Comodoro Rivadavia: temen más movimientos de tierra
Tiene 36 años y está grave
Córdoba: lo confudieron con otra persona, lo atropellaron con un auto y le pegaron 15 tiros en una pierna
Deportes
Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG
Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League
Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada
Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura
"Surgió una posibilidad de afuera"
Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA
La curiosa pelea del arquero suplente con los alcanzapelotas marroquíes
Senegal y el secreto de su toalla mágica