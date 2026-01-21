Omitir para ir al contenido principal
Según un funcionario de Trump

Delcy Rodríguez podría visitar la Casa Blanca

Desde Washington aseguran que esperan que la presidenta encargada de Venezuela viaje a Estados Unidos, aunque no aclararon la fecha exacta ni la agenda de actividades.

Delcy Rodriguez Venezuela�s interim President Delcy Rodriguez delivers a speech during a presidential address to Parliament at the National Assembly in Caracas on January 15, 2026. US President Donald Trump is scheduled to meet on January 15 with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, whose pro-democracy movement he has sidelined since toppling her country's leader, and whose Nobel Peace Prize he openly envies. (Photo by Federico PARRA / AFP) (FEDERICO PARRA/AFP)

En simultáneo, se formalizaron la Sindicatura y el Consejo Asesor

Quedaron oficializados los nuevos directores del BaPro: quiénes son y a quiénes responden

Javier Milei

El discurso del Presidente

Milei defendió el “capitalismo de libre empresa” en Davos

Pago Tarjeta de Credito

Con créditos de la ANSES

Morosidad récord y tarjetas en rojo: un proyecto de ley busca aliviar a familias endeudadas

Minneapolis (United States), 15/01/2026.- Federal immigration enforcement officers deploy tear gas in a residential neighborhood as they retreat from a crowd during a protest that followed federal agents shooting two people in Minneapolis, Minnesota, USA, 14 January 2026. As part of a federal immigration crackdown involving over 2,000 agents from Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement (ICE), and Homeland Security Investigations (HSI), an ICE officer fatally shot US citizen Renee Nicole Good in her vehicle during an operation in South Minneapolis on 07 January 2026. (Protestas) EFE/EPA/Olga Fedorova

En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.

Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción

La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar

El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima

El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata

En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales

Por Melisa Molina

El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias

Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso

El País

En plena tensión global

Foro de Davos: los discursos de Javier Milei y Donald Trump

Marcha UOM en San Nicolas, Abel Furlan-04/09/2025

Furlán pide que se avance con un paro contra la reforma laboral

Industriales le reclaman a la CGT más acción y menos negociación

Plan de acción frente al ajuste libertario

Diputados de Unión por la Patria recibieron a colectivos que representan personas con cardiopatías congénitas

Economía

Pago Tarjeta de Credito

Con créditos de la ANSES

Morosidad récord y tarjetas en rojo: un proyecto de ley busca aliviar a familias endeudadas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 21 de enero de 2026

La "madre de industrias", en una crisis inédita en la historia

La actividad metalúrgica, en el fondo del mar

Containers, exportaciones, comercio-11/09/2025

A pesar del boom de importaciones de autos y bienes finales.

Superávit comercial, gracias al agro y al sector de energía

Sociedad

Hay 20 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas

Argentina ofreció ayuda a Chile para combatir los incendios forestales

Mar del Plata estatua Lobo Marino -10/01/2025

"Fue un momento terrible", contó el padre

Pesadilla para una familia de turistas en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con sus hijos adentro

Internado en terapia intensiva en Mar del Plata

Cómo sigue la salud de Bastián, tras la quinta operación

Vuelve el calor a la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 21 de enero

Deportes

FOTO ALEJANDRO LEIVA river marcos acuña

El sábado en cancha de Barracas

Certezas e incógnitas en River de cara al debut

FOTODELDIA MELBOURNE, 20/01/2026.- La tenista japonesa Naomi Osaka hace su entrada en pista con vestido largo, velo, sombrilla y sombrero, antes de su partido de primera ronda del Open de Australia ante la croata Antonia Ruzic, este martes en Melbourne. EFE/ Joel Carrett PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Se completó la primera ronda

Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner

Argentina�s Sebastian Baez hits a return against France�s Giovanni Mpetshi Perricard during their men's singles match on day three of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 20, 2026. (Photo by IZHAR KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

El tenista número dos de la Argentina manifestó que no fue contactado por Javier Frana

“No me llamaron”: Sebastián Báez explicó su ausencia en la Copa Davis

Por Pablo Amalfitano
FOTO PRENSA ARGENTINOS JUNIORS argentinos juniors nicolás diez

Tras caer en la final de la pasada edición ante Independiente Rivadavia

Copa Argentina: Argentinos Juniors quiere sacarse la mufa