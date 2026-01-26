Omitir para ir al contenido principal
El diputado nacional opinó sobre la estrategia política libertaria

Galmarini: “Al Gobierno no le interesa discutir lo importante”

En diálogo con Página/12 el diputado nacional tiró por tierra la propuesta de reforma laboral del Gobierno y habló sobre los desafíos para el Peronismo y lo que se viene en el congreso.

Ayelén Berdiñas
Por Ayelén Berdiñas
Sebastian Galmarini, diputado nacional
Galmarini define al Gobierno como un "desgobierno" y problematizó el proyecto de reforma libertaria. (guadalupe lombardo)

Últimas Noticias

Fiestas populares

Cachi tuvo una ocupación turística del 80 durante el fin de semana

Chile anunció eque el paso se abre hoy a las 13

El cierre de Jama complica el libre tránsito de turistas y camiones

Por Analía Brizuela

“Espero que la Justicia de Salta tome las medidas necesarias”

Denuncian que un imputado por abuso sexual se fugó hace más de un mes a Cancún

Correo de lectores

Delirios y vulnerabilidad

Exclusivo para

20/01/26 Horacio Medina, licenciado en Psicología, UBA. Psicoanalista. Escribio el libro Desapropiados, sobre personas restituidas que fueron víctimas del plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica

El psicoanalista Horacio Medina, sobre los nietos recuperados

“La desapropiación no es solo la restitución de un nombre”

Por Oscar Ranzani
Incendio Chubut

Una ola de calor reaviva los focos de incendio

Chubut reenciende todas las alarmas

Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional sobre el estado de las redes viales

La provincia de Buenos Aires es la tercera con mayor deterioro en las rutas nacionales

Por Juan Manuel Meza

La oposición busca frenar el tratamiento de la reforma libertaria

Un operativo para bloquear la precarización laboral

Por Paula Marussich

El País

Mendoza, el laboratorio libertario

Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo

Por Gabriela Valdes
Cristian Ritondo y Diego Santilli recorrieron esta mañana la ciudad de Zarate.

Entre el seguidismo y la autonomía

El PRO amaga autonomía con el DNU de la SIDE, pero apoya la reforma laboral

Por Werner Pertot
Tranquera del campo de Joe Lewis en Lago Escondido

Los dueños de la tierra en la Argentina en liquidación

Por Mempo Giardinelli
Economía

Pago Tarjeta de Credito

El 44% de las compras en supermercados se pagan con crédito

Consumo agotado, crisis en plena expansión

Por Bernarda Tinetti

Tendrá un costo fiscal equivalente a 6 leyes de financiamiento universitario

La reforma laboral de Milei trae más ajuste

Por Mara Pedrazzoli

Radiografía del mercado laboral

Este es el valor en el que cerró el salario promedio privado en 2025

FOTO PRENSA trenes carga argentina

Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes

La recuperación del tren o un negocio para pocos

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Ola de frio en Estados Unidos

Tormenta invernal histórica en EE.UU.

Frío extremo, muertes y colapso

Voraz incendio destruyó una fábrica en Luis Guillón y movilizó a ocho dotaciones de bomberos

La zona está bajo vigilancia por peligro de derrumbe de una vivienda

Un incendio destruyó una fábrica en Luis Guillón y movilizó a ocho dotaciones de bomberos

Satélite ARSAT SG1

El futuro incierto de reactores nucleares, plantas y satélites a medio terminar

Los proyectos estratégicos que el gobierno deja morir

Por Pablo Esteban

Así llegó a la cima: los videos

La hazaña de Alex Honnold: escaló el Taipei 101 sin cuerdas y se sacó una selfie a 508 metros

Deportes

Turin (Italy), 25/01/2026.- Juventus' Kenan Yldiz jubilates after scoring the goal (2-0) during the Italian Serie A soccer match Juventus FC vs SSC Napoli a at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 25 January 2026. (Italia) EFE/EPA/Alessandro Di Marco

Roma y Milan no se sacaron ventaja y siguen en el podio

Serie A de Italia: Juventus goleó a Napoli y ayudó al Inter en la cima

LONDON (United Kingdom), 25/01/2026.- Manchester United's Patrick Dorgu (R) celebrates scoring for the 1-2 goal during the English Premier League match between Arsenal FC and Manchester United, in London, Britain, 25 January 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Enzo Fernández marcó de penal en el éxito de Chelsea sobre Crystal Palace

Premier League: Manchester United se llevó un triunfazo ante Arsenal

FOTO PRENSA PLATENSE walter zunino platense

Platense Instituto, desde las 17

Prohibido pestañear: este lunes arranca la segunda fecha del Apertura

FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 boca deportivo riestra lautaro di lollo

El conjunto xeneize se impuso 1-0 en su estreno en la Bombonera

Torneo Apertura: Boca le ganó a Riestra con la fórmula de siempre