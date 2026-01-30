Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Batalla cultural
La búsqueda de los grupos concentrados globales
Por
Sacha Kun Sabó
30 de enero de 2026 - 5:05
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
FUPE
(Gentileza -)
Últimas Noticias
El debate entre el armado de unidad o la competencia interna
A una semana del cierre de listas, en el interior esperan y desesperan por la interna del PJ bonaerense
Por
María Belén Robledo
El ex tenista argentino le dedicó unas palabras al serbio tras alcanzar la final del Abierto de Australia
“Te amo, amigo”: el mensaje de Del Potro a Djokovic
Alcaraz y Djokovic se enfrentarán en la gran final del Abierto de Australia
En el Estado de Pernambuco
Un adolescente murió por el ataque de un tiburón en una playa del norte de Brasil
Exclusivo para
El folklore como campo de batalla política
Por
Cristian Vitale
Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno
Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto
El presidente de EE.UU. aseguró que los ucranianos “nunca experimentaron algo así”
Trump afirma que Putin accedió a pausar los ataques a Ucrania por el frío
Las facturas de luz llegan recargadas de aumentos
Los puntos oscuros del nuevo esquema
Por
Juan Garriga
El País
El Presidente, más comprometido
Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA
Comunicado ante los mensajes de “contenido explícitamente intimidatorio”
El colectivo de abogados repudió al “Gordo” Dan por sus amenazas a Claudia Cesaroni
Más de un mes y 230 mil hectáreas quemadas después
El Gobierno reaccionó y firmó un decreto de Emergencia Ígnea
Por
Melisa Molina
La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está acéfala desde hace un año
El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad, pero desatiende a las infancias
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 30 de enero de 2026
La provincia de Buenos Aires cedería casi 400 mil millones
Quién más pierde con la reforma
Por
Raúl Dellatorre
Las facturas de luz llegan recargadas de aumentos
Los puntos oscuros del nuevo esquema
Por
Juan Garriga
En el marco del RIGI, por USD73 millones
YPF le compra a China
Sociedad
En el Estado de Pernambuco
Un adolescente murió por el ataque de un tiburón en una playa del norte de Brasil
Reunión entre la UTA y las empresas
Hubo acuerdo y no habrá paro de colectivos en el AMBA: ¿cómo quedó la paritaria?
La familia pide donaciones para traer los restos a la Argentina
Investigan la muerte de Narela Barreto como un crimen: los detalles del caso
Desde febrero
Cambian el DNI y los pasaportes: ¿cómo serán?
Deportes
El ex tenista argentino le dedicó unas palabras al serbio tras alcanzar la final del Abierto de Australia
“Te amo, amigo”: el mensaje de Del Potro a Djokovic
Alcaraz y Djokovic se enfrentarán en la gran final del Abierto de Australia
Enfrentará a Alcaraz
Novak Djokovic le ganó a Jannik Sinner y es el otro finalista del Abierto de Australia
A propósito del libro Paralímpicos (Orgullo nacional), de Alejandro Ansaldi
El deporte adapatado, desde adentro
Por
Alejandro Duchini