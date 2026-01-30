Omitir para ir al contenido principal
El presidente transitorio había asumido tras la destitución de Boluarte
Perú: Jeri fue interrogado por un fiscal por un caso de presunta corrupción
Se lo investiga por haber mantenido reuniones secretas con un empresario chino acusado de pagar coimas en licitaciones públicas.
Por
Carlos Noriega
30 de enero de 2026 - 23:46
Presidente de Perú se declara víctima de complot tras revelarse reuniones semiclandestinas
Jerí se presenta ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.
(Paolo Aguilar, EFE -/EFE)
