"Nunca me divertí tanto", contó el pilarense en sus redes

Colapinto y un recreo a toda velocidad en la nieve

El piloto argentino, quien esta semana probó en Barcelona el A526, disfrutó de un día motorizado a bordo de un kartcross sobre el paisaje blanco de Andorra mientras avanza con su pretemporada.

Colapinto nieve Andorra El piloto de Alpine, feliz al volante en Andorra (Capturas de Video)

