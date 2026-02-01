Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Las cámaras develaron cómo fue el ataque al joven en Pinamar

No fue una patota, sino un amigo “sacado”

Los testimonios y los videos de seguridad desarmaron la versión inicial del ataque grupal. Uno de los mejores amigos del adolescente confesó la agresión y quedó detenido.

PINAMAR Thiago tiene 17 años y está internado tras la golpiza. (Archivo -)

Últimas Noticias

Otro gol de Lautaro Martínez en Inter

Ganó el Madrid en el minuto 100 y silbaron a Mastantuono

Los recordatorios de hoy

Guillermo Oscar Segalli

Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata

Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista

Por Jorge Dominico

Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo

Por Mempo Giardinelli

Exclusivo para

Lumilagro y el cruce viral por su nuevo termo importado desde China

Las importaciones que disfrazan la crisis de la industria bonaerense

Por Marcial Amiel

Los usuarios denuncian fallas masivas

Reportan caída de la plataforma X

La reforma laboral

El desafío vital que enfrenta la CGT

Por Felipe Yapur

El senado francés a punto de aprobar la ley contra el uso de redes sociales por menores de 15 años

“Los cerebros de nuestros adolescentes no están a la venta”

Por Juan Francia

El País

Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo

Por Mempo Giardinelli

"Miles de víctimas siguen sin respuesta", dice Pablo Llonto

La agenda judicial a 50 años del golpe de Estado

Por Luciana Bertoia

Asociate a Página|12 y la mitad de la cuota va a las Abuelas

Siempre Juntos

Una nueva provocación a 50 años del golpe

El Gobierno prioriza la designación de hijos de represores

Por Luciana Bertoia

Economía

El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos

El cepo a los salarios impide comprar carne

Por Bernarda Tinetti

El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias

Por Hernán Letcher

Trastienda política de los negocios y la disputa entre el Gobierno y la “T”

El estigma de Rocca y la “oficina de guerra de Techint”

Por Leandro Renou

Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja

Europa le echó biodiesel al fuego

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Se detectó un nexo financiero sostenido

Nuevos documentos de EE.UU. vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Comienza la cuenta regresiva para el retorno de los humanos a la Luna

Todo listo para una nueva conquista del espacio

Por Pablo Esteban

Escaparon con un botín millonario

Violento robo a una joyería en Londres: ladrones destrozaron un vidrio blindado a mazasos

Con vínculos con Jeffrey Epstein

Se reveló una nueva acusación contra el expríncipe Andrés

Deportes

Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata

Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista

Por Jorge Dominico

Mercado de pases

Maher Carrizo pasó de Vélez al Ajax

Hay cinco partidos este lunes

Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre

Habían perdido los 4 partidos anteriores

Los Pumas le ganaron a Gran Bretaña y terminaron séptimos en el Seven de Singapur