Violencia en barrio La Tablada

Balean a una nena de 5 años

El ataque a tiros se produjo el sábado a la noche, en Convención y 24 de septiembre, y hubo al menos otros tres adultos lesionados.

La niña fue derivada al hospital Vilela. (Andres Macera)

Los recordatorios de hoy

Guillermo Oscar Segalli

Posición del socialismo ante la reforma laboral y la ley penal juvenil

Con reparos, pero en la búsqueda de consensos

Por Ignacio Cagliero

MARATÓN

Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata

Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista

Por Jorge Dominico

Lumilagro y el cruce viral por su nuevo termo importado desde China

Las importaciones que disfrazan la crisis de la industria bonaerense

Por Marcial Amiel

Los usuarios denuncian fallas masivas

Reportan caída de la plataforma X

La reforma laboral

El desafío vital que enfrenta la CGT

Por Felipe Yapur

El País

Los debates empiezan este lunes

Uno por uno, los proyectos que el Gobierno quiere sancionar en extraordinarias

Por Melisa Molina

Milei, en una encrucijada que involucra a sus dos jefes

Milei, entre la sumisión a Trump o la sumisión al JP Morgan

Por Raúl Kollmann

Halagos para Sturzenegger, insultos a la oposición

Milei y un nuevo capítulo de agresividad en las redes

Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo

Por Mempo Giardinelli

Economía

El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos

El cepo a los salarios impide comprar carne

Por Bernarda Tinetti

El Gobierno de EE.UU giró 808 millones de dólares al país

Deuda para financiar más deuda

Por Mara Pedrazzoli

El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias

Por Hernán Letcher

Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja

Europa le echó biodiesel al fuego

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Hernán Borisonik investiga los fundamentos filosóficos para una regulación global de la IA

“China rechaza el modelo de élite tecnocrática de Silicon Valley”

Por Julián Varsavsky

Trágico choque en Córdoba

Una pareja murió luego que su auto fuera embestido por una camioneta

Comienza la cuenta regresiva para el retorno de los humanos a la Luna

Todo listo para una nueva conquista del espacio

Por Pablo Esteban

Las cámaras develaron cómo fue el ataque al joven en Pinamar

No fue una patota, sino un amigo “sacado”

Deportes

Habían perdido los 4 partidos anteriores

Los Pumas le ganaron a Gran Bretaña y terminaron séptimos en el Seven de Singapur

Perdía frente a Riestra, pero logró la igualdad tras un agónico penal

Barracas encontró el empate en el final

Hay cinco partidos este lunes

Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre

