Sobre las agendas de los políticos, del público y de los medios
El público, entre la desconfianza y el desinterés
Los estudios sobre las características de la agenda pública y la influencia de los medios en la sociedad. La agenda de los políticos está en línea con el menú periodístico pero la de los ciudadanos corre por otra vía. El público desconfía de lo que ofrecen los medios y hay desinterés por la política. Audiencias en alerta y reclamo hacia los periodistas: más información y menos opinión