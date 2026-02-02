Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía
Lo confirmó elministro Caputo
Pedro Lines será el nuevo director del Indec
El ministro adelantó que postergan la nueva fórmula de medición de la inflación. Y admitió que ese cambio de planes influyó en la renuncia de Lavagna.
02 de febrero de 2026 - 19:31
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Indec
Luis Caputo
Marco Lavagna
Últimas Noticias
El futuro de “Hawkeye” tambalea mientras Marvel prioriza otras producciones del UCM
El futuro incierto de “Hawkeye” en Disney Plus: los tiempos no cuadran para Marvel
Bad Bunny fue el primero en ganar Álbum del Año sin cantar en inglés
Los músicos alzaron la voz en la entrega de los Premios Grammy
Por
Yumber Vera Rojas
Lo confirmó elministro Caputo
Pedro Lines será el nuevo director del Indec
Guillermo del Toro, director multipremiado, no encuentra lugar en las categorías estelares de los BAFTA
Guillermo Del Toro fuera de nominaciones clave en BAFTA: sorpresa y controversia
Exclusivo para
¿Cómo sigue su salud?
Bastián Jerez fue operado por séptima vez tras el accidente en Pinamar
Saldó millonarias deudas personales en 18 días
Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción
Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva
Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos
Por
Gustavo Veiga
El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos
El cepo a los salarios impide comprar carne
Por
Bernarda Tinetti
El País
"La decisión no es nueva"
Los motivos detrás de la salida de Marco Lavagna del Indec
Por
Natalia López Gómez
Saldó millonarias deudas personales en 18 días
Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción
A 50 años del golpe, un ataque a la memoria, la verdad y la justicia
La ofensiva del Ministerio de Defensa contra los juicios de lesa humanidad
Por
Luciana Bertoia
"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo
Caputo niega la deuda y minimiza la crisis
Economía
Lo confirmó elministro Caputo
Pedro Lines será el nuevo director del Indec
Otra salida del gobierno libertario
Renunció Marco Lavagna al INDEC
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de febrero de 2026
El Gobierno de EE.UU giró 808 millones de dólares al país
Deuda para financiar más deuda
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
¿Cómo sigue su salud?
Bastián Jerez fue operado por séptima vez tras el accidente en Pinamar
"Nos llena el alma"
Pablo Grillo visitó su casa por primera vez luego de 10 meses de internación
Trágico choque en Córdoba
Una pareja murió luego que su auto fuera embestido por una camioneta - Clone
Por decreto
Incendios en la Patagonia: el Gobierno declaró la Emergencia Ígnea en Santa Cruz
Deportes
Se viene la definición de la Recopa Sudamericana
Lanús pone en venta charters para la final
Las lesiones y el "tapado" que suena fuerte
Boca estira el mercado de pases en busca de un 9: las opciones
Perdía frente a Riestra, pero logró la igualdad tras un agónico penal
Barracas encontró el empate en el final
Habían perdido los 4 partidos anteriores
Los Pumas le ganaron a Gran Bretaña y terminaron séptimos en el Seven de Singapur