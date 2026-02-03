Omitir para ir al contenido principal
Un análisis sobre cómo incide el ajuste previsional de Milei en la provincia
Cuánto pega en Santa Fe el ajuste a jubilados
Un informe del CEPA detalla el impacto del congelamiento del bono, la quita de refuerzos y del reintegro del IVA sobre más de 485 mil jubilados santafesinos y la economía provincial.
04 de febrero de 2026 - 3:50
frente de jubilados se manifiestan frente a la oficina de PAMI
(gentileza Diario Conclusión)
Un análisis sobre cómo incide el ajuste previsional de Milei en la provincia
