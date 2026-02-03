Omitir para ir al contenido principal
PortadaRadio 750

"Un montón de cárceles se van a poblar de chicos”

La cúpula de la Iglesia volvió a rechazar la baja en la edad de imputabilidad

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza rechazó de pleno la iniciativa del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad.

Imputabilidad, menores, carcel
(Archivo -)

Últimas Noticias

Los datos de inflación en la mira

Lavagna, el “embuste” del Indec y las mentiras de Milei: duro editorial de Víctor Hugo

La Matanza, semillero de campeones

Fernando Espinoza: “El Gobierno nacional abandona la inversión en el deporte”

Picos de más de 36 grados

Buenos Aires y nueve provincias bajo alertas rojas y amarillas por calor extremo

“Me hacen comentarios horribles”

Nicki Nicole se defendió tras las críticas y discursos de odio y Lali salió a bancarla

Exclusivo para

Entrevista a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia

Janeth Forero: “Encontrar a Camilo Torres da una esperanza inmensa a quienes llevan décadas buscando solos”

“No aceptamos limosnas”

Gremios ferroviarios lanzan un paro total para este jueves

¿Se puede volver atrás de una reforma laboral regresiva?

Mariano Recalde: “Cuando el peronismo recupere el gobierno tiene que ir el primer día con un megaDNU”

Comienzan las sesiones extraordinarias para tratar los proyectos del Gobierno

Ilusiones y promesas en tiempo de descuento

Por Melisa Molina

El País

La agenda del Gobierno

Javier Milei: entre la renuncia de Lavagna, las dudas por los índices del Indec y las sesiones extraordinarias

Página/12 hace memoria

Del nombre

Por Juan Gelman

“No aceptamos limosnas”

Gremios ferroviarios lanzan un paro total para este jueves

Comienzan las sesiones extraordinarias para tratar los proyectos del Gobierno

Ilusiones y promesas en tiempo de descuento

Por Melisa Molina

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 3 de febrero de 2026

El mercado se movió al ritmo del pago al FMI y del Indec

Dólar al alza, acciones en baja

A una semana de la promesa de actualizar las mediciones

Lavagna renunció porque Milei se niega a medir bien la inflación

Por Leandro Renou

82 por ciento más que en diciembre

Liquidación de granos récord en enero

Sociedad

Picos de más de 36 grados

Buenos Aires y nueve provincias bajo alertas rojas y amarillas por calor extremo

Qué arrojó la inspección de Metrogas

Tragedia en Villa Devoto: dos chicos y su niñera murieron por inhalación de monóxido de carbono

Por decreto

El Gobierno dispuso el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

Calor intenso

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 3 de febrero

Deportes

Este martes a la noche

Arranca la fase previa de la Copa Libertadores: ¿cuándo se sortean los grupos?

Los partidos del martes

Torneo Apertura: Lanús e Independiente Rivadavia quieren ser punteros

Perdió 3 a 1 con Tigre en Victoria

Racing, una máquina de cometer errores

El italiano se bajó del cuadro principal del Argentina Open

Musetti confirmó que no viene a Buenos Aires