La Habana no confirmó el contacto aunque está dispuesta a “mantener un diálogo respetuoso”

Trump dice que está negociando con Cuba mientras mantiene la asfixia sobre la isla

El presidente de EE.UU. cortó el suministro de petróleo venezolano a Cuba y firmó un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana.

AME9851. LA HABANA (CUBA), 30/01/2026.- Fotografía de una calle este viernes, en la Habana (Cuba). La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé apagones durante toda la jornada, los cuales alcanzarán hasta el 58 % de Cuba durante el horario de la tarde-noche cuando aumenta la demanda de energía. EFE/ Ernesto Mastrascusa
El gobierno cubano acusa a Trump de querer “asfixiar” a su población, que sufre periódicamente de apagones y falta de combustible (EFE/EFE)

El Matador se impuso por 3 a 1 en Victoria

Racing fue una máquina de cometer errores para felicidad de Tigre

"Yo no compré nunca ropa en Argentina, porque era un robo", señaló el ministro de Economía

Caputo compra afuera y funde empresas adentro

Por Raúl Dellatorre

El mercado se movió al ritmo del pago al FMI y del Indec

Dólar al alza, acciones en baja

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Los alcances y los riesgos de la IA según en papa León XIV

Por Washington Uranga

Saldó millonarias deudas personales en 18 días

Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción

"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo

Caputo niega la deuda y minimiza la crisis

Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva

Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos

Por Gustavo Veiga

El País

Coletazos políticos del narcogate

Lorena Villaverde resiste los embates de los Menem para expulsarla de LLA

Por Luciano Barroso

“No aceptamos limosnas”

Gremios ferroviarios lanzan un paro total para este jueves

Peligra el inicio del cuatrimestre

Universidades: El Gobierno sigue desconociendo el reclamo de los docentes

De "Open to work" a director del INDEC

Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec que reemplazará a Marco Lavagna

Economía

"Yo no compré nunca ropa en Argentina, porque era un robo", señaló el ministro de Economía

Caputo compra afuera y funde empresas adentro

Por Raúl Dellatorre

El mercado se movió al ritmo del pago al FMI y del Indec

Dólar al alza, acciones en baja

El principal factor detrás del retroceso fue el IVA

La recaudación cayó 7,6% en enero

82 por ciento más que en diciembre

Liquidación de granos récord en enero

Sociedad

Memoria travesti-trans

Lohana Berkins, eterna: organizan un festival a 10 años de la muerte de la activista

El juzgado falló, a la vez que criticó a la Municipalidad por no haber intervenido

La justicia bonaerense prohibió las 4x4 y los cuatriciclos en La Frontera de Pinamar

Ocurrió en la avenida Cantilo

Un peligroso choque de camiones con propanol inflamable

Chubut sigue sufriendo y ahora Santa Cruz está en emergencia ígnea

Un fuego sigue lejos de extinguirse

Deportes

El Matador se impuso por 3 a 1 en Victoria

Racing fue una máquina de cometer errores para felicidad de Tigre

El Lobo se hace fuerte en el Bosque

Con dos goles en dos minutos, Gimnasia volvió a ganar

Este martes a la noche

Arranca la fase previa de la Copa Libertadores: ¿cuándo se sortean los grupos?

El italiano se bajó del cuadro principal del Argentina Open

Musetti confirmó que no viene a Buenos Aires