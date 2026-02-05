Omitir para ir al contenido principal
La verdadera razón de la salida de Lavagna del Indec

Caputo dijo que Milei no quería la nueva forma de calcular la inflación

El ministro de Economía dijo que antes de aplicar el índice que quería Lavagna es preciso que se consolide el proceso de desinflación. Prometió, sin fecha, un nueva nueva metodología.

Dúo. Luis Caputo y Javier Milei,los que se niegan a actualizar el cálculo del IPC. (JUAN MABROMATA/AFP)

La Libertadores y la Sudamericana tendrán pausas para tomar agua en todos los partidos

¿Llegaron los tiempos muertos al fútbol?

Represión policial para desalojar familias sin techo de una toma en VGG

El Estado llegó con palos antes que con casas

Primera causa ambiental en ámbito federal de Rosario

Primer juicio por agrotóxicos

Programa de becas de estudio a adolescentes madres

Programa de equidad educativa

Dicen que está "desactualizado"

Magdalena insistirá por el acuerdo con Shell tras el rechazo de la Justicia

Alivio en el corto plazo pero una trampa financiera a futuro

Crece la deuda y la morosidad de los hogares

Por Mara Pedrazzoli

Citan a Caputo y Lines a dar explicaciones al Congreso

“Hay cosas oscuras detrás”: Nicolás Trotta advirtió por la crisis en el INDEC

Una posible respuesta a la creciente necesidad de energía y recursos

Por qué poner los centros de datos en el espacio

Nuevamente, el padre Francisco “Paco” Olveira fue detenido

Palos, heridos y más represión

Cómo y cuánto trabajan los efectivos de Seguridad

Corrupción, salarios de miseria y protesta policial

Por Raúl Kollmann

Trámite exprés y negociaciones en secreto

La reforma laboral y el régimen penal juvenil llegan al recinto la semana que viene

Por Eva Moreira

Según Claudio Lozano, el costo fiscal supera los u$s 5500 millones

“Es reforma laboral y tributaria”

Para Sturzenegger, el argumento de "cancha desnivelada a favor de la importación es equivocado"

Otro alegato oficial contra la industria textil

Por Juan Garriga

El Gobierno alimenta la desconfianza en el Indec

El animal tenía 49 años

Murió Tomy, el chimpancé del exzoológico de La Plata

Google impulsa una nueva generación de IA

Gemini empieza a “usar” apps de Android y da un salto hacia la IA agéntica

A doce años de la tragedia de Iron Mountain, una larga espera del juicio oral

“La causa siempre estuvo dormida porque hay intereses de mucha gente”

"Yo soy un trabajador"

Sebastián Villa no descartó jugar en River

El Changuito sufrió una lesión muscular y ya está descartado para el domingo

Una mala y dos buenas en Boca: se confirmó la baja de Zeballos pero volverían Merentiel y Cavani ante Vélez

Los partidos de este jueves

Copa Argentina: juegan Riestra-Maipú y Barracas-Temperley

La ciudad del debut

Mundial 2026: la Selección Argentina hará base en Kansas City