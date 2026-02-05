Omitir para ir al contenido principal
El especial contará con contribuciones de leyendas del entretenimiento como Maya Rudolph y Seth Rogen
La magia de Los Muppets revive con un especial con Sabrina Carpenter en Disney+
Disney+ y ABC presentarán el evento con la participación de destacadas figuras del entretenimiento.
05 de febrero de 2026 - 20:09
Muppets
(Prensa)
El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club
Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”
Por
Santiago Giordano
Una producción que rescata el misticismo azteca, creando un suspense innovador con raíces ancestrales
”El sonido de la muerte” con Dafne Keen llega para estremecer al público
El esperado regreso de Ian McKellen y Elijah Wood a Tierra Media despierta nostalgia y entusiasmo
Ian McKellen confirma retorno junto a Elijah Wood en “La caza de Gollum”
En medio del escándalo por el Indec
La CGT quiere sacar su propio índice de inflación
Lo real que quema
El impacto de la crisis ambiental en la salud mental colectiva
Por
Gustavo Fernando Bertran
¿Es suficiente con la censura?
Ante la dificultad que tienen los padres para transmitir reglas
Por
Adelfa Jozami
Una posible respuesta a la creciente necesidad de energía y recursos
Por qué poner los centros de datos en el espacio
Para hostigar a periodistas
Javier Milei inauguró su Ministerio de la Verdad
Cedió o devolvió (una parte)
Por
Pedro Peretti
A 10 años de su detención
Persecución y saña contra Milagro Sala: el Gobierno pidió que vuelva a la cárcel
Cuáles son los puntos clave
El Gobierno firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos
Inflación, reservas y ajuste
El FMI llegó al país para revisar las cuentas del Gobierno en medio del escándalo por las estadísticas del Indec
Crece el consumo de cerdo y pollo
El consumo de carne está en niveles de posguerra, pero el Gobierno lo vende como un logro
Con datos de hace más de 20 años
Teléfonos fijos, fax, CDs y contestadores automáticos: la inflación vintage que mide el INDEC
Maravillas de la expedición marina que encabezan el Conicet y la UBA.
Hallaron una medusa gigante en el Mar Argentino
El "robo del siglo" a la uruguaya
Cavaron un túnel para asaltar un banco en Montevideo y los descubrieron: hay 11 detenidos
Continúa la investigación
Prisión preventiva para los dos detenidos por atacar en patota a un joven en Tucumán
Fue despedido con causa y reclama la indemnización
Un chofer de colectivo dejó el volante en plena marcha para pelear con un pasajero
Riquelme, el próximo Maduro
Por
José Luis Lanao
Se disolvió de manera definitiva el Consejo de Fútbol xeneize
Boca: oficializan a Chelo Delgado como director deportivo
La tendencia que se volvió viral
El insólito proyecto de un grupo de hinchas para que Cristiano Ronaldo llegue a un club argentino
“Algo hay que hacer”
La FIFA renueva el debate por el veto a Rusia a meses del Mundial