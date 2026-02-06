“Si se baja la edad de punibilidad vamos a tener jaulas con pibitos cada vez más chicos y sin acceso a educación”
Como lo hizo en 2024, el Gobierno Nacional vuelve a insistir con un proyecto de ley que propone que lxs niñxs que cometen un delito reciban el mismo trato que lxs adultxs, bajando la edad de punibilidad a los 13 años con penas de hasta 20 años. ¿Qué problemas resuelve la cárcel? ¿Sobre qué datos estadísticos se basa el Ejecutivo para afirmar que aumentaron los delitos perpetrados por menores de 18 años?